林口燃煤電廠汞超標逾美國2倍 新北市籲台電詳實揭露資訊

林口電廠排放管道稽查檢測作業。（葉德正翻攝）

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深澳燃煤電廠興建爭議不斷，台電公司屢屢以林口電廠為樣板，聲稱將打造｢世界第一流的電廠｣，但新北市環保局對比國際間最先進的排放標準，發現近期林口電廠排放管道煙囪部分管道重金屬汞排放量超過美國標準近2倍，質疑連最嚴格的美國標準都無法達到，又怎麼能喊出燃煤電廠污染與燃氣電廠相同的荒謬說法？在環評大會即將再次召開的前夕，呼籲環保署能發揮全國最高環保機關的專業價值，要求台電做最清楚的說明

環保局指出，由於台電歷次會議中都聲稱深澳燃煤電廠採用日本技術，將會是世界最先進的電廠，然而，燃煤發電所產生的空氣污染，除了PM2.5、硫氧化物外，還有重金屬及戴奧辛等對人體有害物質，這都是燃氣中所不會產生的，將各先進國家排放標準比對，日本在排放管道重金屬汞的標準(8μg/Nm3)比台灣(5μg/Nm3)還寬鬆，換算成美國標準的單位後，日本標準(23.2*10-6 g/度)超過美國標準(1.36*10-6 g/度)20倍有餘，國內標準(14.5*10-6 g/度)則超過10倍，這顯示若以世界最先進的標準而言，台電所憑據標準都明顯不足。

中興大學環工系的莊秉潔教授也認為，國內目前針對燃煤電廠重金屬管制的標準稍嫌寬鬆，應參考美國標準予以加嚴，否則未來仍會有投機的開發單位，藉此稱燃煤電廠的污染接近燃氣電廠的｢標準｣，倘將燃煤及燃氣電廠之實際排放量相比，其差距就不是相差無幾可以形容的。

環保局表示，儘管台電一直對外強調電廠空氣污染物排放量佔全國空汙排放量之比例並不高，未對外說明的事實卻是，未來新林口電廠及深澳電廠正式運轉後，其硫氧化物之年排放量佔新北市的比例，將由原本的30%增加至70%，這也是增加酸雨發生機率的主因之一，將更不利於酸雨現象的改善。

環保局也說，林口電廠分別在去年11月及今年3月都發生過飛灰貯料倉操作不當，導致有大量飛灰散佈於空氣中，卻未通報，經稽查員確認後已依法開罰，在在都顯示台電管理失當，且於汙染事件發生時，都有意隱瞞，其心可議。

環保局呼籲，台電應該誠實面對及回應外界對於深澳燃煤電廠的擔憂，提出更完整數據，並評估替代方案，因為「世界一流的無汙染燃煤電廠」並不存在，惟有正視實際的汙染及其社會、環境成本，才能找到真正適合的發電方式。也希望9日環保署即將召開深澳電廠環評報告案中，台電能自行撤案，提出多元方案，重做環評。

(中時 )

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