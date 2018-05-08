Met Gala登場！ 莎拉潔西卡派克、瑪丹娜「女皇」較勁

2018年05月08日 12:32 中時 潘鈺楨

瑪丹娜。（翻攝自網路）

蕾哈娜。（翻攝自網路）

凱蒂佩芮的翅膀造型相當吸睛。（翻攝自網路）

布蕾克萊芙莉。（翻攝自網路）

布萊德利庫柏（右）與伊蓮娜。（翻攝自網路）

尚恩曼德斯（左）與海莉鮑德溫。（翻攝自網路）

2018「Met Gala」（紐約大都會博物館慈善晚宴），於台灣時間今早7點登場，MET Gala邁入70周年，主題定為「Heavenly Bodies:Fashion and the Catholic Imagination（天體：時尚與天主教的意象）」，意圖連結時尚與宗教藝術。這對女星來說，與過去的川久保玲、時尚科技、中國鏡花水月等主題相比，似乎容易地多，女星們大都把握「女王風」原則，玩出不同花樣。

教主之一的莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）穿著七分袖的Dolce & Gabbana金色禮服，中國刺繡中鑲著紅色愛心，十足霸氣。然而宛如「皇冠」般的頭飾才是重點，莎拉潔西卡表示這完全就是「時尚與天主教」的縮景：「Dolce & Gabbana的設計師是虔誠的天主教徒，他們在教會意象中長大，很容易就設計出這種具有強烈美感的作品。」

瑪丹娜（Madonna）以Marc Jacobs還在LV擔任設計師時設計的黑色禮服，變身哥德式皇后，網狀面紗加上胸口的十字型鏤空，再用金色十字架頭飾搭配手上黑玫瑰，被媒體封為「暗黑西西里修女」。

蕾哈娜（Rihanna）穿的是Maison Margiela水鑽珍珠訂製禮服，以羅馬教皇為靈感，頭頂高帽讓人聯想到中世紀時代的教皇頭飾。保羅六世1963年佩戴的頭飾，據說以3層黃金和白銀打造，價值至少1萬5000美元。

布蕾克萊芙莉（Blake Lively）穿的是Versace高級訂製服，衣面上有豪華刺繡鑲滿珠寶，配戴超過200萬美元（約6000萬台幣）的Lorraine Schwartz珠寶，尤其那宛若聖光的髮飾是以超過100克拉的裸色香檳鑽，手工精細鑲製成。今年老公萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）忙著宣傳電影《死侍2》沒能陪她出席，但布萊克不缺男伴，她跟鞋履設計師Christian Louboutin一起走紅毯，這是她第9次參加盛宴，表示今年禮服是有史以來她最喜愛的一套，她說：「他們為我花了600個小時製作，而且還沒完成。」

「白雪公主」莉莉柯林斯（Lily Collins）不走誇張路線，以低調的黑色GIVENCHY禮服，再用頭飾搭配銀色十字架配飾，呼應主題。

每年的Met Gala除了讓人一窺時尚趨勢，也讓人嗅出八卦戀情。布萊德利庫柏（Bradley Cooper）與辣模女友伊蓮娜（Irina Shayk）雖然已在去年迎女、成為新手爸媽，但兩人公開走紅毯還是第一次。布萊德利與伊蓮娜手牽手一起亮相，伊蓮娜的金色禮服，自上而下地從閃耀水晶轉為柔美羽翼裙擺，宛如神話裡走出來的女神。

也是首度公開合體的，還有加拿大鮮肉歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）與海莉鮑德溫（Hailey Baldwin），4度出席的海莉穿的是Tommy Hilfiger訂製露肩禮服，配上粉紅色髮色與花環，頗有希臘公主浪漫感。

MET Gala今年跟西斯廷教堂收藏室借出眾多展品，包括羅馬教皇的外衣，許多珍貴收藏品甚至不曾在梵蒂岡以外的地方展出，可謂時尚與宗教結合的一大創舉。

(中時 )