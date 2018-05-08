心房顫動病患 死亡率較正常人高2倍、中風率高5倍

2018年05月08日 13:12 中時 魏怡嘉

心房顫動患者因心跳頻率異常且不規則，血液會於心臟內流速減緩或滯留而形成血栓，若血栓剝落順著血液流至腦部造成阻塞，就會引發缺血性腦中風。心房顫動病患比起同年齡的正常人死亡率高2倍、中風率高5倍，但有高達75％的患者卻幾乎沒有症狀，察覺不易。醫師建議，可透過短時間內測量三次血壓，當血壓數值差異超過10以上，且平時出現心悸、暈眩、胸痛等症狀時，應盡速諮詢心臟科醫師。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，全台約有2％的人有心房顫動，且隨著年紀增長而增加，65歲以上年長者約有5％，80歲以上高達10％。其不僅會引發中風，心臟衰竭、失智以及住院率等也高出許多。目前對於心房顫動的預防，可透過新型口服抗凝血劑，減緩病患不適症狀及預防中風。

新光醫院心臟內科主治醫師蔡適吉指出，心房顫動過去為了預防中風，多採用傳統藥物，但出血風險較高、濃度控制不易、和食物藥物交互作用又多，且若需要恢復凝血功能則需注射維他命K、或輸血漿，恢復時間長， 因此現在多改以新型口服抗凝血劑來預防中風。

蔡適吉指出，新型口服抗凝血劑對亞洲人而言，較傳統藥物減少43％大出血及68％腦出血的風險，相對安全。同時在危急時刻，例如發生意外需要手術時，新型口服抗凝血劑因有專一反轉劑，投藥後可以立即恢復凝血功能，可降低患者意外失血死亡的風險。

今年72歲的陳爺爺是心房顫動患者，5年來每日都按時服用相關藥物，去年底，外出運動時不慎跌倒，頭部撞擊地面、意識不清，送急診經電腦斷層掃描腦部有持續出血，經查閱病患用藥記錄，還好陳爺爺服用的抗凝血劑有專一反轉劑，能快速恢復凝血功能，經投以反轉劑，10分鐘後抽血確認凝血功能恢復正常，便進行手術將血塊移除，術後隔日即轉入普通病房，目前復健狀況良好。今年5月1日，專一反轉劑通過健保給付，心房顫動病患多一用藥選擇。

(中時 )