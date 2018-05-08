超商打麵食戰 日本拉麵聯名、自有品牌拌麵爭鋒

2018年05月08日 13:11 中時 吳奕萱

全家自有品牌，海鮮XO醬拌麵69元。（全家提供）

OK超商不倒翁海鮮烏龍拉麵，36元。（OK提供）

台灣人真的太有口福，各種日本拉麵在台都吃得到，從先前一風堂、山頭火泡麵進口販售後，現在超商還與東京拉麵之王「麵屋一燈」策略聯盟合作，限定販售百萬份；此外，看好快煮麵市場高達115億，超商也自出麵食品牌，搶食商機，預計帶動業績成長2成。

7-11調查，台灣人的麵食消費占比達44%，連續兩年大幅成長，現在首度與號稱日本拉麵之王的「麵屋一燈」合作，推出限定共百萬份的「胡麻冷沾麵」、「雞唐揚炒飯」。胡麻冷沾麵採用粗麵體，能大量吸附重烘培芝麻醬，最特別的是，首次開發出能低溫長時間熟成的雞胸肉，保留雞肉鮮美嫩度；雞唐揚炒飯嚴選一燈獨門肉燥，梅花豚肉町濃郁多汁。

全家便利商店看準拌麵市場，推出自有品牌「真食好麵」，首波「正黑豬肉湯麵」、「海鮮XO醬拌麵」、「古法缸釀炸醬麵」、「麻辣陳醋拌麵」4款新品，例如豬肉湯麵的料理包，取自Green & SAFE選育的台灣老品種正黑豬，加上古法缸釀180天豆瓣醬，提供重視健康的民眾不同選擇。

OK超商推出韓國「不倒翁咖哩拉麵」，是上班族熱銷的團購商品，清爽湯頭搭配紮實麵體，富有飽足感。「Paldo起司拉麵」麵條Q中帶嚼勁。另外因應拌麵趨勢，OK超商獨家販售「呷什麵系列」，由台南縣關廟鄉生產製造，已歷百餘年之久，共有紅油烏醋、油蔥香菇、沙茶咖哩3種口味。

(中時 )