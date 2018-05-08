200年恩怨解開 粵兩村再通婚

友善列印
旺報

廣東潮汕地區的普寧果隴村與北山村由於祖上歷史的恩怨，兩村祖先立下「禁止通婚」的誓約。200餘年來，兩地村民男女「授受不親」外，甚至老死不相往來。在6日，果隴村和北山村主動化解舊怨，擺了一圍「和頭酒」冰釋前嫌。

6日上午，在數萬村民的見證下，北山村向果隴村贈送「睦鄰友善」締結友好鄉村牌匾。儀式過後，正式宣布解除兩村之間200餘年不相往來、互不通婚的陳規。此外，兩村還簽訂了《締結友好村協議書》，內容包括促進兩村教育、經濟、環境、文化（包括民風民俗、婚娶）等。

果隴村均姓莊，全村約有2.4萬人；而北山村有1.6萬多人，全村皆姓許，兩地都是普寧市有名的大村，兩村相距6公里左右。兩村之所以能化解200餘年的恩怨，兩村的福利會、鄉賢諮詢委員會和村委會三方功不可沒。

至於兩個村恩怨是從何而來，當了20多年村幹部的果隴村黨總支副書記莊承傑也坦言「說不清楚」。他說，聽村中老一輩的人說，可能是在很久以前，兩村因為農事勞作，爭奪田地、水源等導致矛盾，積下恩怨。

莊承傑稱，果隴村流傳過有年輕男女因為祖訓而被拆散的傳聞。據傳，果隴村有個年輕有為的男子在珠海做生意時，和北山村一位姑娘相戀，等到準備談婚論嫁時，雙方父母極力反對，棒打鴛鴦。

普寧這兩村200多年的恩怨，在村幹部和鄉賢的主動溝通後，終於化解。果隴村村民莊浩說，國共都已經握手言歡，朝韓也重修於好了，相比之下，兩個村子200年前的宿怨還有什麼不能化開的呢？

網友紛紛留言，說出自己老家也有「禁止通婚」的現象。「互不通婚」的舊俗不僅存在於廣東，在江西、福建等農村也存在。網友王潔新說，要是台灣和大陸能像這兩個村一樣和睦統一，那就可喜可賀了。

(旺報 )

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