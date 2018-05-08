歡慶5月國定佛誕節暨母親節 「與佛同行─發現佛陀的故鄉」將在佛館登場

2018年05月08日 13:10 中時 林雅惠

歡慶5月國定佛誕節暨母親節，佛陀紀念館與世界前百大的英國杜倫大學、東方文化博物館，聯合策展「與佛同行─發現佛陀的故鄉」展覽與國際學術研討會，將於5月12日上午10點在佛館本館登場。

佛光山表示，根據2014年杜倫大學文化遺產考古研究發現：佛陀誕生年代比文獻記載的2600多年前還要早。透過對佛陀誕生地──古代迦毗羅衛國遺址（今在尼泊爾藍毗尼園區）的新發現，來自英國、美國、日本、巴基斯坦、尼泊爾、澳洲、臺灣等考古學者專家，將於5月12日至13日齊聚佛光樓進行兩天的國際學術研討會，並透過網路直播與全球網友一起探討、發現佛陀的故鄉。

知名版畫家林智信第一次創作的佛陀「八相成道」版畫以及動畫影片，還有考古學家約翰‧馬歇爾的攝影典藏以及動畫影片，結合現代朝聖地、世界各地慶祝佛誕節等，都將在本次展覽中一次呈現。

值得一提的是，杜倫大學與聯合國教科文組織也將首次把尼泊爾藍毗尼園等地的考古研究成果，公開呈現給大眾。以學術見證佛陀的存在，串聯古今共慶佛誕，以佛教文化與國際接軌。

展品呈現始於2011年的考古活動及相關項目之成果，來自尼泊爾、英國的考古學家和專家們與佛陀紀念館首次合作，結合信仰、考古與學術為呈現，慶祝佛誕研究發表。

展出作品計有西元一世紀的犍陀羅佛像、西元前二至四世紀的孔雀王朝銀幣等共32件，亦有佛陀誕生地藍毗尼的考古發現，並欣賞希臘風格的犍陀羅佛像藝術之奧妙。

(中時 )