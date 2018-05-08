歡慶5月國定佛誕節暨母親節 「與佛同行─發現佛陀的故鄉」將在佛館登場

「與佛同行─發現佛陀的故鄉」展覽即將登場，圖為佛陀入世說法。（圖：佛陀紀念館提供）

友善列印
中時

歡慶5月國定佛誕節暨母親節，佛陀紀念館與世界前百大的英國杜倫大學、東方文化博物館，聯合策展「與佛同行─發現佛陀的故鄉」展覽與國際學術研討會，將於5月12日上午10點在佛館本館登場。

佛光山表示，根據2014年杜倫大學文化遺產考古研究發現：佛陀誕生年代比文獻記載的2600多年前還要早。透過對佛陀誕生地──古代迦毗羅衛國遺址（今在尼泊爾藍毗尼園區）的新發現，來自英國、美國、日本、巴基斯坦、尼泊爾、澳洲、臺灣等考古學者專家，將於5月12日至13日齊聚佛光樓進行兩天的國際學術研討會，並透過網路直播與全球網友一起探討、發現佛陀的故鄉。

知名版畫家林智信第一次創作的佛陀「八相成道」版畫以及動畫影片，還有考古學家約翰‧馬歇爾的攝影典藏以及動畫影片，結合現代朝聖地、世界各地慶祝佛誕節等，都將在本次展覽中一次呈現。

值得一提的是，杜倫大學與聯合國教科文組織也將首次把尼泊爾藍毗尼園等地的考古研究成果，公開呈現給大眾。以學術見證佛陀的存在，串聯古今共慶佛誕，以佛教文化與國際接軌。

展品呈現始於2011年的考古活動及相關項目之成果，來自尼泊爾、英國的考古學家和專家們與佛陀紀念館首次合作，結合信仰、考古與學術為呈現，慶祝佛誕研究發表。

展出作品計有西元一世紀的犍陀羅佛像、西元前二至四世紀的孔雀王朝銀幣等共32件，亦有佛陀誕生地藍毗尼的考古發現，並欣賞希臘風格的犍陀羅佛像藝術之奧妙。

(中時 )

超商打麵食戰 日本拉麵聯名、自… 破天荒 台灣首度召開全國文化資…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。