賴清德出席大台南會展中心動土 笑談祈福求天降甘霖

2018年05月08日 12:53 中時 曹婷婷

台南終於降雨，賴清德今天出席大台南會展中心動土，他說，行前也在內心默唸祈福，希望台南趕快天降甘霖。(曹婷婷攝)

台南久旱不雨，8日終於降下甘霖，行政院長賴清德今天上午到台南出席「大台南會展中心統包工程動土典禮」，以「雙喜臨門」形容，他說，因為擔心台南水情，為此昨天也特別簡單祈福，內心默念希望趕快降雨紓困水情，「顯然老天有保佑，今天果然久旱見甘霖。」

賴清德今天到台南歸仁參加他擔任市長任內，積極爭取的「大台南會展中心統包工程」動土典禮時，致詞就先提到水情，他說，最近常看媒體報導台南水庫蓄水率一路下滑，自己也當過台南市長，對於水情也很憂心，他不時問李孟諺市長到底台南水庫的水夠不夠用？雖被告知水庫在鋒面帶來雨前都夠用但仍不免擔心，來台南前也特地在心裡默念祈福了一下。

賴清德說，大台南會展中心能夠順利走到動土這一步，要感謝前行政院長吳敦義和張善政，他過去向吳敦義提出台南要蓋會展中心，吳認同也提醒他，不用蓋太大間，夠用就好。但當時因經濟部有所保留，未能拍板定案，後來，換成張善政當行政院長，他再度提起吳揆曾答應台南蓋會展中心，張善政允若確有此事，一定協助促成。

賴清德指出，他任內的高鐵特定區是一片空蕩蕩的，現在拼圖一片一片拼完成，包括今天的大台南會展中心、３天後還有中央研究院南部院區動土，加上之前已動土的自駕車試驗場、綠能科技示範場域跟沙崙綠能科學城等，而且，交通繼目前的高鐵、台鐵共構，現也正爭取捷運朝三鐵共構，交通將越來越便捷，「台南的發展是我的責任，相信台南會越來越好。」

(中時 )