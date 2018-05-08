總統呼籲兩岸對等談判 陸媒：兩岸不是兩韓 蔡莫騙台灣

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蔡英文總統日前接受電視台專訪時表示，兩岸領導人應該像金正恩與文在寅這樣「對等」談判，不設任何政治前提。對此，大陸《環球時報》發表社評稱，兩岸領導人怎麼可能按照朝韓峰會的方式見面，這是蔡英文工於心計的表演，是想將朝鮮半島的北南模式類比兩岸關係，製造了虛假的語境，坐實「一邊一國」，把「台獨」主張塞了進去。

蔡英文7日接受電視台專訪時表示，金正恩與文在寅互稱對方總統和委員長，兩岸領導人也應該這樣「對等」談判，不設任何政治前提。她說，如果兩岸不接觸、不坐下來談，「只是在遙遠的角落裡面，去猜對方的意圖，那真的是很危險的事情」。

對此，中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》8日刊登社評「兩岸不是朝韓，蔡英文莫騙台灣民眾」指出，蔡英文這是「再次揣著明白裝糊塗」，兩岸領導人怎麼可能按照朝韓峰會的方式見面呢？半島北南都是聯合國成員國，都被國際社會廣泛承認。而台灣不是國家，它是有待統一的中國不可分割的一部分。

評論稱，蔡英文和民進黨的表現非常虛偽，蔡所要求的兩岸領導人「對等」會晤，你稱我總統，我稱你主席，就是要坐實「一邊一國」。這個夢做得也太美了。更準確說，它根本就不是夢，而是蔡英文工於心計的表演。她用朝鮮半島的北南模式類比兩岸關係，製造了虛假的語境，把「台獨」主張順手塞了進去。

評論指出，但蔡英文有一句話大致說對了，那就是兩岸這樣下去會「很危險」。只要蔡當局不斷挖一個中國的牆腳，繼續推進「去中國化」，尤其是配合美國打挑戰一個中國的「台灣牌」，那麼台海局勢必將越來越緊張、危險，大陸一定會採取外交、軍事等各種措施反制美台的挑釁，逐漸形成台灣的不可承受之重。

(中時 )

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