若柯P參選2020 網友拿「他」舉例後稱當選機率是...

2018年05月08日 12:46 中時電子報 謝雅柔

台北市長柯文哲今年底將競選連任，外界關注下一步是否2020年會參選總統。有網友問及若柯選2020會不會當選，其中有名網友指出，以無黨籍身分參選總統，差一點就成功的就是宋楚瑜，引發網友諸多討論。

柯文哲年底連任之路面臨挑戰，由於許多綠營基層表態希望自提候選人，日前也傳出民進黨禮讓的可能性低，屆時恐面臨國民黨、民進黨、柯文哲三方局面。柯文哲曾被問到若年底民進黨禮讓他參選市長，2020是否「禮讓」蔡英文總統、不爭取大位？柯過去篤定「不選」態度，4月26日在被問及此事時，柯則回答「應該」是不會啊，被解讀此話為柯欲藉此向民進黨施壓禮讓年底市長選舉。

有網友在PTT問及「柯P2020參選有可能當選嗎？」其中有名網友則表示，以無黨籍身分參選總統，差一點就成功的就是宋楚瑜。他說在2000年的總統大選，宋楚瑜當時是獨立總統參選人，當時宋楚瑜已跟國民黨、連戰切割，在連戰主導之下，國民黨已經開除了大批挺宋的人馬，然後宋楚瑜參選總統的資格是靠公民連署來的。該網友說柯文哲要在2020選總統得票和老宋看齊，甚至超過老宋是有可能的，而具體操作方式也可以向宋一樣找公民連署，他相信柯文哲跨越參選門檻並沒有問題。該網友說宋楚瑜能以無黨籍身分選總統，柯文哲當然也可以選，在技術上難度並不高。至於能不能當選?「不能小看柯文哲的爆發力」。該網友說在人民對兩大黨失望之下，中間票、青年票、游離票都很可能倒向柯文哲，若民進黨拿三成、國民黨拿三成、柯文哲拿四成選票當選總統，這是有可能的。

對此，網友則表示「柯最好不要想太多 誰勸進柯選2020我都覺得是在害他」、「柯文哲有人氣 但是沒政治實力 這很現實」、「柯宋配還不錯」、「當年宋楚瑜2000年以無黨籍身分獨立參選總統拿下36%選票，如果柯文哲選總統，可能比宋楚瑜拿的票還高」、「柯文哲參選總統是有機會贏的 不能低估他的爆發力」、「宋有省府團隊 柯連朋友都沒有」。

(中時電子報)