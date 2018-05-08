「回報母恩」快參加旺旺孝親獎比賽 總獎金800萬等你來拿

2018年05月08日 13:02 中時電子報 戴安瑋

林依晨說「孝順不是給予是收穫」。翻攝旺旺孝親獎官網

再過四天就是母親節，除了送媽媽禮物、帶媽媽吃大餐外，還可以「回報母恩」作詞作曲參賽，有機會獲大獎！旺旺集團舉辦的「第二屆孝親獎詞曲創作大賽」已於4月1日起全面展開，總獎金高達173萬人民幣，相當於800萬台幣，吸引兩岸民眾踴躍參賽。主辦單位旺旺集團表示，將從參賽的社會組、學生組選出前十強，各給予10萬元人民幣獎勵，還將邀請製作MV，出版專輯。

旺旺集團要讓孝順成為一種話題，也成為一種自然的習慣，特於去年起舉辦「孝親獎詞曲創作大賽」，今年是第二年，已於4月1日展開，至8月31日結束，一律採「線上報名」報名網址：http://www.loveparents.org。參賽者須上官網報名，詞曲作品須以MP4格式視頻或MP3格式音頻提交，曲風與時長不拘，參賽作品必須是原創，且未在海內公開發表，若查有剽竊他人或侵犯他人智慧財產權或著作權情事，將取消獲獎資格。

凡年滿12歲(含12歲)，以華文詞曲創作的音樂愛好者皆可報名參加，將區分為學生組、社會組二組參賽，選出前十強各給予10萬元人民幣獎勵，還將邀請製作MV，出版專輯。

旺旺集團於4月1日起，即訪問了藝人賈靜雯、林心如、林志穎、林依晨談他們對父母親的孝順心意，賈靜雯說「父母的嘮叨是幸福」；林心如說「孝順父母是兒女最大的意義」；林志穎說「爸爸是我的驕傲」；林依晨說「孝順不是給予是收穫」，還有作家張曼娟談「照顧父母才能真正的理解人生」。

旺旺集團「第一屆孝親獎詞曲創作大賽」，獲詞曲類一等獎的是品冠作品〈孩子別忘了我〉，他在歌詞說講的是一個社會現象，兩岸三地都有。詞曲描述年輕人為了自己的理想，而不顧一切離開家鄉，去往城市中打拚，卻將老人（父母）無奈的留在家中，平時也很少回家探望，這讓做父母的甚是孤寂，想念自己的孩子，卻又很難實現團圓。此歌是父母唱給自己孩子的一首歌，迄今傳誦各地。

(中時電子報)