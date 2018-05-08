護理師工作壽命20年？富柏英做了34年不喊累

桃園醫院護理督導長富柏英服務34年不喊累。（陳志祥攝）

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台灣護理人員短缺，主因職場工作年數只有20年，大約40歲左右告別護理工作，但是桃園醫院護理督導長富柏英已經工作34年，走過SARS風暴、八仙塵爆，沒有因為恐懼、壓力而離職，不辱獲頒「抗煞英雄」的英名。

今（8）日衛福部舉辦「優良暨資深典範護理人員」頒獎，表揚衛福部27家所屬醫院與委外醫院7948位護理人員選出的104位代表，並向全國15.8萬名仍在崗位上照顧病人的護理人員表達最深的敬意與祝福。

在表揚的名單中，來自金門醫院護理師許彬彬終身奉獻在產房，對待產婦如同家人，她以專業護理技術與親切態度，安撫病患在治療中的心理不適；另外服務34年的桃園醫院護理督導長富柏英兼任開南大學、新生醫專講師，提拔後進不遺餘力。

衛福部照護司司長蔡淑鳳表示，根據統計，一般護理人員平均工作年數大約20年，從20歲開始投入職場，30歲有一波離職高峰，應該與個人職涯規劃有關，不少護理人員到了40歲離開護理工作崗位。

富柏英曾獲「抗煞英雄」表揚，因為2003年SARS期間協助緊急收容來自台北的18位植物人，加上自己服務護理之家50位長者，工作量大、力更大，因為護理之家的鄰居害怕SARS而抗議，自己的照護員也落跑5、6人，她扛起「兩頭燒」的調度，甚至親自為病患洗澡。

富柏英說，工作壓太大時，大家抱頭痛哭，哭完了再繼續工作，她感受到護理姐妹們對工作的熱誠。2015年她投入照顧4位八仙樂園塵爆患者行列，4位病患燒傷面積達80％以上，她幫忙安排院內、院外熱心護理人員工作，力助病人康復出院。

(中時 )

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