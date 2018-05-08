光復中學首創 中古車查定課程

2018年05月08日 13:12 中時 陳育賢

新竹市光復中學汽車科將開辦「中古車查定實務」課程，讓有意走向中古車市場的學生有查定車輛狀況的專業技能。（陳育賢攝）

新竹市光復中學汽車科將開辦「中古車查定實務」課程，讓有意走向中古車市場的學生有查定車輛狀況的專業技能。（陳育賢攝）

新竹市光復中學汽車科將開辦「中古車查定實務」課程，讓有意走向中古車市場的學生有查定車輛狀況的專業技能。（陳育賢攝）

鑑於中古車市場缺乏完善的查定證照測驗制度，造成買賣雙方資訊不對等，進而衍生售後糾紛，新竹市光復中學汽車科將在2018學年度開辦「中古車查定實務」課程，讓有意走向中古車市場的學生有查定車輛狀況的專業技能，優質化車商銷售品質與信用，也讓消費者更有保障。

光復中學汽車科主任盧聖心表示，國內的中古車市場每年平均交易量約60萬輛，占整體汽車市場的7成，比新車交易量還大，年產值約2億5000萬元至3億元，相當驚人，但相對的過去因資訊的不對等所衍生的銷售糾紛也相當多。

為了健全中古車交易市場的公平、公開與專業服務，光復中學特別聘請包括台灣車輛職能發展學會副理事長郭俊昇等業界專業人士，指導使用最先進的檢測器具包括廢棄分析器、引擎診斷儀、數碼內窺鏡、膜厚劑等輔助查定車況，並傳授業界經驗，相信對學生的相關技能會有很大幫助。

而目前光復中學先於暑期完成教師的相關教學準備，校方與業界合作編訂的「中古汽車鑑定概論與實務」也已完成，未來將成正式推出教科書，並在完成「查定」課程教學後，將再推出「中古車鑑價」教學，為中古車市場培訓人材。

(中時 )