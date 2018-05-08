學弟臉書揭前夫親密照 助理教授淪當前妻35年ATM

2018年05月08日 13:18 中時電子報 張國欽

陳妻女子與鄭姓男子離婚2年後，在前夫學弟的臉書發現婚姻期間與其他女子親密照片，經質問後，鄭男感覺心生虧欠，加上害怕前妻拿出親密照威脅，讓他無法就任某私立大學助理教授新職，因而簽下一張精神賠償864萬元承諾書，約定每月支付2萬，不過鄭男自始未支付，陳女提告請求履行協議，彰化地院民事判決一審近日判鄭男敗訴，需逐月支付2萬元直到西元2053年8月，合計35年。

據蘋果日報報導，鄭男在承諾書寫著：「本人鄭某某因離婚造成陳某某精神上之壓力，願拿新台幣840萬元整，做為精神賠償金，願於2017年9月起，1個月支付2萬元給陳某某」。但陳女指控鄭男從第一期開始賴帳，已積欠12萬，因此請求履行協議，支付欠款並履行之後的賠償金。

鄭男認為，雙方交往7年後結婚，婚後他要負擔租屋費、生活費及父親債務，1年多後深感經濟壓力龐大，因此與陳女協議和平離婚，但離婚後陳女卻拿照片恐嚇，要讓他無法就任某私立大學助理教授新職，因不堪威脅才簽下承諾書，並哀求5年後再履行。

他主張，承諾書是在離婚2年後簽下，依法可以不負任何精神賠償責任，是不堪其擾才簽下，但依民法規定，可在1年內撤銷該法律行為，因不懂法律未即時舉證撤銷，且目前父母疾病纏身，以致他每天工作18小時，還積欠銀行信貸及卡債近200萬，對於前妻要求履約天文數字賠償，無疑要讓他難以翻身，僅願分5年分期賠償共30萬。

但法官審酌鄭男確實有簽立承諾書，且事後一年內並未請求撤銷或減輕給付，認定雙方承諾書是契約關係，因此認定鄭男除了應清償積欠的12萬元，並需持續每月支付2萬元給陳女，直到2053年8月止。

(中時電子報)