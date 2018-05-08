學弟臉書揭前夫親密照 助理教授淪當前妻35年ATM

男子被前妻發現婚姻期間偷吃其他女子，被迫簽下承諾書後，成了前妻長達35年提款機。（示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報

陳妻女子與鄭姓男子離婚2年後，在前夫學弟的臉書發現婚姻期間與其他女子親密照片，經質問後，鄭男感覺心生虧欠，加上害怕前妻拿出親密照威脅，讓他無法就任某私立大學助理教授新職，因而簽下一張精神賠償864萬元承諾書，約定每月支付2萬，不過鄭男自始未支付，陳女提告請求履行協議，彰化地院民事判決一審近日判鄭男敗訴，需逐月支付2萬元直到西元2053年8月，合計35年。

據蘋果日報報導，鄭男在承諾書寫著：「本人鄭某某因離婚造成陳某某精神上之壓力，願拿新台幣840萬元整，做為精神賠償金，願於2017年9月起，1個月支付2萬元給陳某某」。但陳女指控鄭男從第一期開始賴帳，已積欠12萬，因此請求履行協議，支付欠款並履行之後的賠償金。

鄭男認為，雙方交往7年後結婚，婚後他要負擔租屋費、生活費及父親債務，1年多後深感經濟壓力龐大，因此與陳女協議和平離婚，但離婚後陳女卻拿照片恐嚇，要讓他無法就任某私立大學助理教授新職，因不堪威脅才簽下承諾書，並哀求5年後再履行。

他主張，承諾書是在離婚2年後簽下，依法可以不負任何精神賠償責任，是不堪其擾才簽下，但依民法規定，可在1年內撤銷該法律行為，因不懂法律未即時舉證撤銷，且目前父母疾病纏身，以致他每天工作18小時，還積欠銀行信貸及卡債近200萬，對於前妻要求履約天文數字賠償，無疑要讓他難以翻身，僅願分5年分期賠償共30萬。

但法官審酌鄭男確實有簽立承諾書，且事後一年內並未請求撤銷或減輕給付，認定雙方承諾書是契約關係，因此認定鄭男除了應清償積欠的12萬元，並需持續每月支付2萬元給陳女，直到2053年8月止。

(中時電子報)

疑因雨視線不清 駕駛撞斃老婦人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。