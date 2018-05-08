全台第7棟 台電大樓獲綠建築白金認證

美國綠建築協會總裁兼執行長Mahesh Ramanujam今來台頒發LEED綠建築最高白金認證給台電董事長楊偉甫／圖台電提供

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位於台北公館的台電大樓不僅掌管著全台2,300萬人用電，更是全台最省電的大樓之一。這棟屋齡超過30年的老建築甫獲得美國綠建築認證LEED最高等級的白金級認證，與台北101、台積電、華碩等並列全台僅有的7棟白金級綠建築。

台電大樓是在1982年完工，當時是全國第一棟樓高超過100公尺的建築。現在更是全國第一棟獲白金認證的公部門建築，其餘也僅有台北101、台積電（3棟）、台達電與華碩獲得。

以往老建築因線路老舊，用電效率差，但現在老建築也有了新生命，台電表示，台電大樓讓老建築結合新智慧節能，以iBEMS智慧建物能源管理系統監控分析能源使用，更新空調系統、打造綠色機房，一年可節電超過160萬度、節水近4千噸。

LEED認證擴及全球167個國家，是全球最具知名度的綠建築標章系統，全世界僅約400棟建物獲白金級認證。

台電表示，LEED綠建築認證須同時評比能源、用水效率、室內環境品質、材料與資源及永續基地等五大類，依不同達成度分為認證級、銀級、金級、白金級四等級，台電作為國營電力公司，除提供多元穩定電力，也希望藉由認證、以身作則推廣智慧節能。

台電說明，目前全台獲LEED認證建築僅115棟，白金級的更只有7棟。全世界共10,955棟既有建物申請，僅445棟獲白金級認證，獲選率不到4％。

台電指出，台電大樓主要用電是冷氣空調，因而結合新技術，翻新成智慧變頻空調系統，節電率達60％，一年可節電93.2萬度。

另外資料計算中心也是主要用電來源，台電表示，台電特意為機房打造「綠色機房」，將傳統冷氣改為密閉機櫃式空調，就像把機器裝入大型冰箱，提高空調效率，讓機房耗電量減半，一年節電近70萬度。

(工商 )

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