最新財產申報 綠委尤美女、親民黨陳怡潔身價破億

2018年05月08日 13:20 中時 鄭舲

監察院今天公布最新一期廉政專刊，民進黨立委尤美女存款4842萬餘元、有價證券6072萬餘元合計破億，親民黨立委陳怡潔則光是債權就高達4億8836萬餘元，原因是2015年暫定出售2筆土地的應收款項高達3億餘元。

根據財產申報資料，尤美女與丈夫、大法官黃瑞明名下有存款4842萬6780元，有價證券6072萬9209元，兩人還申報土地3筆、建物3筆、汽車2輛、字畫2幅60萬元、保單44筆、事業投資110萬元。

陳怡潔申報土地15筆、建物5筆、汽車1輛、存款2013萬2774元、保單6筆、事業投資4000萬元。債權4億8836萬2058元當中，包括陳姓友人借款1億4469萬2700元，其餘3億4千餘萬元，都是暫訂出售配合都更的房屋土地應收款項。陳怡潔另有債務4512萬5787元，其中絕大多數是房貸。

內閣首長方面，行政院政務委員林萬億申報4筆土地、兩輛汽車、存款622萬975元，4筆保單。內政部長葉俊榮申報8筆土地、5筆建物，一輛AUDI、一輛LEXUS汽車，存款有1395萬122元，股票有16萬1300元，債務169萬2064元為購屋貸款。

衛福部次長何啟功和妻子申報82筆土地，多為分割繼承、3筆建物、1台VOLVO汽車、存款173萬1885元、10筆保單、因購置不動產等債務有1585萬3678元。信託方面，何啟功有32筆土地、4筆建物，以及價值4萬2900元的股票。

人事總處副總處長蘇俊榮和妻子擁有5筆土地、1筆建物，另信託11筆土地、5筆建物；兩人名下還有1台國瑞汽車、存款1942萬2350元、有價證券123萬1000元、12筆保單、事業投資達860萬，其中有800萬元是投資台南的汽車旅館。

環保署長李應元和妻子信託共申報18筆土地、2筆建物、1台汽車、存款1395萬6897元、有價證券67萬8577元、28筆保單。

(中時 )