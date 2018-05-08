匈牙利SUP冠軍兄弟 體驗青草湖SUP

左起丹尼爾、市府城銷處長顏章聖、布魯諾8日一同在青草湖體驗SUP立式划槳運動。（陳育賢攝）

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匈牙利籍「SUPBROz」兄弟檔8日特別到新竹市青草湖體驗SUP。（陳育賢攝）
匈牙利籍「SUPBROz」兄弟檔8日特別到新竹市青草湖體驗SUP。（陳育賢攝）
匈牙利籍「SUPBROz」兄弟檔8日特別到新竹市青草湖體驗SUP。（陳育賢攝）
匈牙利籍「SUPBROz」兄弟檔8日特別到新竹市青草湖體驗SUP。（陳育賢攝）

新竹市政府近年大力整頓遭淤積的竹市8景之1的青草湖，並在2017年委外經營推出SUP划槳水上活動並立即造成風潮，市府8日特別邀請曾拿下SUP立式划槳世界冠軍的匈牙利籍兄弟檔丹尼爾與布魯諾前來體驗，他們開心表示，青草湖水波穩，適合新手練習，重要的是山水景色非常幽美。

市府城市行銷處長顏章聖表示，中華SUP立式划槳協會在5月5日至6日在福隆海水浴場舉辦台灣第1屆SUP國際賽，當時主辦單位邀請到曾拿下2017SUP世界冠軍的匈牙利籍兄弟檔、目前世界排名18的Daniel Hasulyo與排名第8的Bruno Hasulyo「SUPBROz」來台參賽。

比賽結束後，協會特別向兄弟檔推薦正大力推廣SUP水上運動的新竹市青草湖水域遊憩中心，兄弟倆因此於8日上午前來參訪並享受在青草湖划SUP。

丹尼爾與布魯諾兄弟表示，青草湖的水波穩定非常安全，非常適合初學者操作，而且此處湖水近山，湖光山色美景誘人，在此划SUP是一大享受，兩人大力推薦喜愛這項運動的台灣朋友可以從青草湖開始學習，希望以後有機會能在青草湖與台灣SUP好手一同競賽同歡。

(中時 )

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