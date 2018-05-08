NBA》詹皇大發神威 頭號酸民仍有話說

騎士隊詹姆斯(右)伸手抄暴龍伊巴卡的球。(美聯社)

友善列印
中時電子報

原本被看衰會在首輪出局的騎士隊，卻在詹姆斯(LeBron James)領軍下橫掃東區老大暴龍，這下子酸民至少要安靜幾天了吧？然而資深球評貝勒斯(Skip Bayless)依然嘵嘵置辯，「贏了這4場也打不倒勇士啦。」

貝勒斯不是普通人，他的推特上有291萬追隨者，身為詹姆斯的頭號酸民，他以攻擊詹姆斯為職志，從ESPN紅到FOX體育。甚至有人打趣說「如果詹姆斯退休，貝勒斯可能就要睡馬路了。」

騎士第3戰打敗暴龍的壓哨球，依照貝勒斯的說法，詹姆斯是僥倖投進的。「他肯定不是要打板，他怎麼可能要打板呢，他那時候正全速往底線衝耶。被一個菜鳥防守需要投這種超高難度的球嗎？」

貝勒斯說：「在我看來，他是沒種上罰球線才投這種球。」其實那時候兩隊平手，暴龍根本不會主動去對詹姆斯犯規。

不過貝勒斯很嚴格的，即使是第4戰詹姆斯再度摘下了全隊最高的29分、8籃板、11助攻，他仍然有話說。「詹姆斯，你還差兩個籃板了，雖然暴龍已經被打到落後29分，你還是快點上場再湊一個季後賽大三元吧。」

不過此時換成詹姆斯的球迷跑去推特酸貝勒斯了，大家送給他一個大大的「L」，這是網路流行語「Take the L」(接受你的失敗)，這次請貝勒斯乖乖吞下去吧。

(中時電子報)

頭屋國中田徑金牌團隊升學全壘打…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。