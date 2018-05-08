NBA》詹皇大發神威 頭號酸民仍有話說

2018年05月08日 13:38 中時電子報 盧品青

原本被看衰會在首輪出局的騎士隊，卻在詹姆斯(LeBron James)領軍下橫掃東區老大暴龍，這下子酸民至少要安靜幾天了吧？然而資深球評貝勒斯(Skip Bayless)依然嘵嘵置辯，「贏了這4場也打不倒勇士啦。」

貝勒斯不是普通人，他的推特上有291萬追隨者，身為詹姆斯的頭號酸民，他以攻擊詹姆斯為職志，從ESPN紅到FOX體育。甚至有人打趣說「如果詹姆斯退休，貝勒斯可能就要睡馬路了。」

騎士第3戰打敗暴龍的壓哨球，依照貝勒斯的說法，詹姆斯是僥倖投進的。「他肯定不是要打板，他怎麼可能要打板呢，他那時候正全速往底線衝耶。被一個菜鳥防守需要投這種超高難度的球嗎？」

貝勒斯說：「在我看來，他是沒種上罰球線才投這種球。」其實那時候兩隊平手，暴龍根本不會主動去對詹姆斯犯規。

不過貝勒斯很嚴格的，即使是第4戰詹姆斯再度摘下了全隊最高的29分、8籃板、11助攻，他仍然有話說。「詹姆斯，你還差兩個籃板了，雖然暴龍已經被打到落後29分，你還是快點上場再湊一個季後賽大三元吧。」

不過此時換成詹姆斯的球迷跑去推特酸貝勒斯了，大家送給他一個大大的「L」，這是網路流行語「Take the L」(接受你的失敗)，這次請貝勒斯乖乖吞下去吧。

(中時電子報)