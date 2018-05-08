「站神」來了！ 蔣萬安南下陪王惠美掃市場送康乃馨

2018年05月08日 13:49 中時 謝瓊雲

王惠美今天白天接連到員林華成市場、彰化市三民市場掃街拜票。(謝瓊雲攝)

被封「站神」的立法院型男立委蔣萬安(中)首度至彰化，為黨籍立委、縣長參選人王惠美站台輔選。(謝瓊雲攝)

「站神」來了。立法院型男立委蔣萬安8日首度南下彰化輔選，陪國民黨籍彰化縣長參選人、立委王惠美從南往北，深入各菜市場發送康乃馨拜票；王惠美也發表社福政見，提出0至2歲托育政策，盼爭取更多婦女支持。

上午蔣萬安先陪同王惠美到員林市華成市場掃街拜票，接著再到彰化市三民市場，前立委林滄敏也陪同；王惠美與蔣萬安身穿圍裙，一一將康乃馨花束分送給每位買菜的婆婆媽媽手中，一邊預祝所有媽媽們母親節快樂。

不少上市場的民眾發現蔣萬安現身，一臉驚喜追問「你怎麼會來？」許多媽媽、婦女們，全爭相搶著想跟蔣萬安握手、拍照，也讓國民黨彰化縣黨部、彰化市黨部的輔選人員見識到型男小鮮肉「師奶殺手」的功力。

王惠美也在彰化市三民市場路口發表她的「彰化青年快樂生、安心養」托育政見，宣示要：開辦公托、建構公私協力的「平價托育聯盟」、「優質、安心、務實」建立托育資訊平臺，將保姆履歷全上線。

王惠美批評，彰化縣長魏明谷提出的育兒333、老年369等社福政策都一一跳票，因此她提出的政見，將會更務實、逐步建構出好的社福政策，將基層問題逐一解決；如要產業升級就要留住年輕人，讓年輕人願意「增產報國」，她所提出的平價價托嬰聯盟，預估經費1年不到1億元，更強調女人來持家絕不會跳票。

首度前來彰化輔選的蔣萬安表示，根據衛福部調查，若托育支出佔家庭總所得10%，很多父母就有意願再生第二胎；他與王惠美同樣都為人父母，肯定這次提出的托育政策，符合趨勢所需，能確實解決少子化、年輕人外流、老年化等問題。他走在市場中注意到民眾對王惠美反應很熱烈，也發現王惠美掌握許多基層的心聲，讓人對王惠美年底的選情充滿信心。

彰化縣政府社會處回應，經縣議會三黨團協商後建議應擬定排富措施；為撙節經費開支，自105年8月1日起「疼子333 生活變輕鬆」政策，生育補助仍繼續維持每胎補助3萬元，育兒津貼每名兒童每月補助3千元至兒童滿3歲，補助資格調整為符合法定條件之低收入戶及中低收入戶身分者，以維護縣內經濟弱勢家庭之育兒照顧。

(中時 )