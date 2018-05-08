挑戰川普移民政策 台裔江俊輝要參選加州州長

2018年05月08日 13:50 中時電子報 楊幼蘭

加州預定11月6日舉行州長選舉，並於6月5日舉行初選。

現年55歲的台灣移民第二代參選人江俊輝今天表示，許多亞裔移民受美國主流社會排擠，他主張著重教育、興建住宅，讓社會更多元，下一代有充分的機會，期盼一個月後的初選能打進前兩名。

加州已公投通過，各級選舉初選採開放式投票的「雙雄制」（Top Two），由得票數前兩名的候選人進入決選。據中央社報導，SurveyUSA的最新民調顯示，民主黨籍的江俊輝支持率為9%，暫居第5。

被問到是否有信心後來居上，江俊輝說，他的支持率在2到5名之間遊走，而第2名競爭很激烈。「我以前競選就一直不被看好，但我的票數一向能超乎預期，離初選剩下29天，我會持續努力打進前兩名。」

現任加州財務長的江俊輝回憶道，他的父母1950年代從台灣移民美國，飽受仇恨，歧視和次等對待。由於他在學校常受嘲弄和欺負，小時候常常不想上學。當時身為家中長男的他為了保護3個弟妹，經常和人打架，被叫進校長室，遭受停學一天處分。

他說，雙親都不喜歡政治，但政治其實就是行使權力，如果不參與，就會因其他人掌握更多權力而落後，這促使他走上從政之路。

江俊輝說，最新報告顯示，加州已經超越英國，成為全球第5大經濟體。他的理念是要確保加州的未來等同「美國夢」，將著重教育並創造就業，為面臨高房價衝擊的年輕人興建足夠住宅，讓加州下一代無論經濟狀況、族裔，宗教信仰和背景，都能擁有充足機會。

美國總統川普的多項移民政策引發爭議，江俊輝直言，美國亞裔社群中很多人仍被視為外國人，被排除在美國或加州大家庭之外，當今美國總統和部分國會領袖反對移民家庭團圓，不利於拉丁和亞裔族群。

江俊輝表示，歐巴馬當選美國總統時激勵很多人，無論背景和來自何處，都有可能當上總統。他參與加州州長選舉，就是要展現美國的機會向所有人開放。

他說：「我的父母走過艱難，我知道他們經歷過什麼歧視，他們都挺過來了。我想讓大家知道，我們最棒的日子就在眼前，只要台裔、亞裔美國人社群團結，不只我的選舉，我們每個後代子孫都能有成就未來的無限機會。」

(中時電子報)