不想背黑鍋 監院主動公布彈劾案進度

2018年05月08日 14:05 中時 鄭舲

監察院移送公務員懲戒委員會的彈劾案，有些卡了好幾年沒有結果，外界誤解監察院彈劾後就不了了之，讓監察院「背黑鍋」。監察院秘書長傅孟融表示，監察院彈劾後移送公懲會的案件有25案還未結案，其中13案停止審理，將把相關資料上網公布，方便外界了解案件進度。

監察院今天上午舉行院會，有委員認為，有重大決議事項應該主動對外說明，因此應確立發言人制度，讓監察院對外溝通更順暢，因此未來監察院會更主動揭露資訊。傅孟融也說，對於外界關注的彈劾記名投票等案件，應該很快就會有決定，有結論就會對外報告。

對於彈劾案移送公懲會卻停止審理，監察院副秘書長許海泉說明指出，過去公懲法規定彈劾案行政責任如果以刑事責任論斷，可以等刑事審判確定後再審理，但2016年修正施行的新規定，只要經一審判決，即可恢復審議。但對於公懲法修正施行前的既有案件如何處理，公懲會一直沒有定論，並提出甲、乙、丙三種說法，甲說認為應即恢復審議，乙說認為舊案在公懲法修正通過前立案，仍可適用舊規定停止審議，丙說則認為公懲會可依個案認定，去年5月公懲會舉行法律座談會，決議採納丙說。

傅孟融表示，對於公懲會是否可不依公懲法新修正規定恢復審理，監委認為可以探討，因此明天監察院司法及獄政委員會將討論相關問題，彙整監委意見給公懲會思考。

根據監察院統計，已經一審宣判，但公懲會至今仍未恢復審議的6案當中，最早在2009年監察院就已提案彈劾，其中較受外界矚目的案件包括前總統府副秘書長卓榮泰、前總統辦公室主任馬永成、林德訓及前總統府機要專員陳鎮慧等人所涉國務機要費案，以及前南投縣長李朝卿收受廠商回扣案等。

(中時 )