星巴克ＸPaul ＆ Joe 限量聯名商品5／14上市

2018年05月08日 13:55 工商 劉馥瑜

星巴克 x Paul ＆ Joe 2018聯名商品。圖／業者提供

星巴克 x Paul ＆ Joe 2018聯名商品。圖／業者提供

星巴克 x Paul ＆ Joe 2018聯名商品。圖／業者提供

咖啡及時尚迷喜愛的星巴克聯名商品又來了！台灣星巴克宣布，今夏再度與法國時尚品牌Paul & Joe合作，以Paul & Joe代表性的西洋菊及品牌創辦人Sophie Mechaly的愛貓Gipsy為圖騰躍上馬克杯、隨身瓶、提袋、隨行卡等，5月14日推出共8款限量聯名商品，本季商品以藍色及粉白色為色調，整體呈現出夏季清新的法式時尚。

這是星巴克第3度與Paul & Joe合作！星巴克表示，2016年台灣星巴克全球獨家推出Paul & Joe聯名商品，創下開賣當天，中午前即搶購近8成的佳績；2017年星巴克將Paul & Joe跨界聯名商品拓展至亞太區各國，造成熱潮。2018年，星巴克與Paul & Joe再度攜手合作，於亞太區推聯名獨賣商品，預計再創另一波聯名商品的熱門話題。

星巴克介紹，本次推出的聯名商品以Paul & Joe經典的西洋菊花卉，結合淡粉色的色調為背景，點綴出優雅摩登的法式魅力，或者以Paul & Joe品牌創辦人Sophie Mechaly的靈感來源-愛貓Gipsy為主角，襯上夏季天藍色的背景下，蓬鬆柔軟的貓咪睜著無辜的大眼，讓人徹底融化愛不釋手，細緻地將貓咪的靈動俏皮完美呈現，描繪出充滿趣味的夏日時光。本次聯名商品將於5月14日全台星巴克門市上市外，也將於星巴克線上門市ibon-mart、博客來同步販售。

(工商 )