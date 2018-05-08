星巴克ＸPaul ＆ Joe 限量聯名商品5／14上市

星巴克 x Paul ＆ Joe 2018聯名商品。圖／業者提供

友善列印
工商
星巴克 x Paul ＆ Joe 2018聯名商品。圖／業者提供
星巴克 x Paul ＆ Joe 2018聯名商品。圖／業者提供
星巴克 x Paul ＆ Joe 2018聯名商品。圖／業者提供

咖啡及時尚迷喜愛的星巴克聯名商品又來了！台灣星巴克宣布，今夏再度與法國時尚品牌Paul & Joe合作，以Paul & Joe代表性的西洋菊及品牌創辦人Sophie Mechaly的愛貓Gipsy為圖騰躍上馬克杯、隨身瓶、提袋、隨行卡等，5月14日推出共8款限量聯名商品，本季商品以藍色及粉白色為色調，整體呈現出夏季清新的法式時尚。

這是星巴克第3度與Paul & Joe合作！星巴克表示，2016年台灣星巴克全球獨家推出Paul & Joe聯名商品，創下開賣當天，中午前即搶購近8成的佳績；2017年星巴克將Paul & Joe跨界聯名商品拓展至亞太區各國，造成熱潮。2018年，星巴克與Paul & Joe再度攜手合作，於亞太區推聯名獨賣商品，預計再創另一波聯名商品的熱門話題。

星巴克介紹，本次推出的聯名商品以Paul & Joe經典的西洋菊花卉，結合淡粉色的色調為背景，點綴出優雅摩登的法式魅力，或者以Paul & Joe品牌創辦人Sophie Mechaly的靈感來源-愛貓Gipsy為主角，襯上夏季天藍色的背景下，蓬鬆柔軟的貓咪睜著無辜的大眼，讓人徹底融化愛不釋手，細緻地將貓咪的靈動俏皮完美呈現，描繪出充滿趣味的夏日時光。本次聯名商品將於5月14日全台星巴克門市上市外，也將於星巴克線上門市ibon-mart、博客來同步販售。

(工商 )

「薑」發芽吃了會中毒？ 專家這… 天上聖母聖誕　民眾搶食油飯爆火…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。