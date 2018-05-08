倪安東前妻35萬和解 她嘆小三倒楣「最初也是受害者」

管罄被爆付35萬換得倪安東前妻願意和解。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
欣西亞和老公Shane。（圖／取自欣西亞和Shane任翔臉書）
欣西亞發文認為錯最多的是出軌男。（圖／取自欣西亞和Shane任翔臉書）

混血歌手倪安東出軌管罄一案，昨(7日)傳出元配Vivi答應與管罄和解，代價是小三得拿出35萬。對此，嫁給外籍老公的兩性專家欣西亞不滿發文表示，此事明明最有錯的中間的男人，外界總只追殺小三，並表示雖介入別人家庭不對，「但我也相信有些小三最初也是受害者（講這句話感覺會被打但我說的很中肯）」。

欣西亞昨發文說，聽聞管罄最後得花35萬和解一事，令她對這類出軌事件男人總能全身而退困惑，她與老公Shane討論後，總結出2點，一是所謂的「單身歧視」，若一個單身的女人介入已婚男人婚姻，外界總先入而主覺得是女方勾引，其次是元配遇到這件事，往往先怪的也不是和自己有感情基礎的老公，是將矛頭指向小三，催眠自己「是那女人投懷送抱的」，以減少被背叛的痛苦。

欣西亞表示，她認為部分小三最初也是被害者，被男人欺騙直到投入感情後才發現無法抽身，令欣西亞認為這類小三真的很倒楣，還一心以為兩人的愛情是「你是風兒我是沙」，事實上遇到這類渣男就像踩到狗大片，「妳只是蒼蠅也是蛆啊」。

最後，欣西亞認為已婚男人出軌才是該承擔最多責任的罪人，因為是他先背叛了和元配的婚約，她認為這筆遮羞費「Vivi應該是跟倪安東拿才對」，而其他網友說：「也有那種明知道對方已有家庭，然後催眠自己和對方是紅粉知己然後就整個陷下去無法回頭的」、「男的渣，女的不長眼，一個巴掌拍不響⋯⋯」、「35萬我都嫌太少⋯不管是不是對小三求償，那筆錢她可以跟淫夫一起賠償。這金額也真是便宜這對姦夫淫婦了」。

(中時電子報)

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