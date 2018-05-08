遊日買回防蚊產品 女大生網拍遭罰款6萬元

高雄市環保局查獲網路拍賣的違反「環境用藥管理法」商品，都將處以鉅額罰款。（李義翻攝）

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中時

女大學生赴日旅遊，買了一堆防蚊貼片等防蚊產品自用，因數量太多用不完，使用期限又將屆，於是上網拍賣。因此類用品屬環境用藥必須有許可證，被高雄市環保局查獲依「環境用藥管理法」開罰6萬元，哭求原諒，但環保局礙莫能助，僅能同意分期繳款。

女大學生見夏日將近，戶外蚊蟲肆虐，趁著旅遊時到日本妝店買了一堆防蚊產品帶回自用。因數量太多用不完，急忙上網拍賣以減少損失，卻因此觸法。

環保局表示，日本藥妝店或網拍中常見的可愛防蚊商品，但這些都屬於環境用藥，必須取得台灣的環境用藥許可字號才得進口，是為了避免環境用藥的危害，將環境用藥定位為管制商品。

依「環境用藥管理法」規定，旅客雖可攜帶少量環境用藥回國，但限供自用，不得販售。一旦民眾放在網路上販賣，即是販售、廣告偽造環境用藥，將面臨新台幣6萬以上30萬以下罰鍰。

環保局說，為了便利民眾使用，在坊間的一般零售店面即可購得有環保署合格字號的防蚊蟲商品，但一般民眾仍不得在網路上販售，更不能隨意散播藥品的效能、使用方式、製法或安全性等，即高調宣揚它的好處即是廣告行為，也惟有取得相關許可執照的專業業者才可以廣告。

網路普及購物方便，民眾可輕易訂購各式各樣的海外熱門商品，也使得近年來違法進口環境用藥的案例增多。

環保局提醒民眾，網購各式環境用藥以郵包、快遞、空運進口，被海關攔截時，即使數量不多，都可面臨30萬以上150萬元以下的高額罰鍰，且進口的商品必須全部辦理退運。

(中時 )

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