夜夜崩潰痛哭 柯淑勤爆歇斯底里狂罵小孩

2018年05月08日 14:16 中時電子報 吳品瑤

以《孽子》、《戀愛沙塵暴》兩度奪得金鐘視后的女星柯淑勤，演技精湛的她，近來接了八點檔新戲，劇中飾演容忍老公取二房的元配，然現實生活中，她坦言自己不是會吞忍的性格，最大的地雷就是「欺騙」。

柯淑勤曾有段為期19年的婚姻，據《ETtoday》報導，她回想在過去那段關係裡，自己直話直說的個性常會傷到對方，但把話忍住自己又不舒服，至於對孩子的教育理念，則是「永遠都是可以信任的、永遠都不會批判你、拒絕你、不會說不行」這樣的母親，表示自己不是控制狂，也不會歇斯底里罵小孩，但有段時間她罹患憂鬱症，卻曾發生過上述情況，讓她驚覺自己問題很大。

柯淑勤透露，罹患憂鬱症時，某次自己煮魚忘了買薑，此時孩子在一旁玩耍進而吵起來，她當下理智斷線，破口大罵孩子，讓子女嚇壞了；而她也夜夜崩潰痛哭，就因為孩子睡著「不需要媽媽」，柯淑勤解釋，當時把自我的快樂都放在老公、家庭、孩子這些「外在」上，因而不知道其實唯有「自己」才能改變處境。

之後柯淑勤透過閱讀、運動並重新將重心放在拍戲上，花了6、7年才走憂鬱症，她坦言那是段可怕的歷程，但卻因此才重新認識自己，懂得「再度遇見我自己、再度愛我自己」，而連續入圍多次金鐘獎的她，終於在2003年奪獎，沒想到事業變得順利，她的婚姻卻出現狀況，2008年離了婚，柯淑勤說，是那段憂鬱症的歲月，才讓她能夠面對後來家裡破產、離婚的狀況，她說這樣的自己不是堅強，而是「造作」，直言自己是去接受，「接受事情發生，然後處理」。

(中時電子報)