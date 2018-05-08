交通不打結！中市融入智慧系統奏效

台中市為改善台74線交通，進行虹揚橋道路調撥，實施後環中路與朝馬路每小時增加1200台車輛紓解效率。（盧金足攝）

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解決塞車問題要靠「智慧！」為解決台中市主要幹道交通瓶頸問題，交通局擴大檢視國道1號中清交流道等17處易壅塞地點，以智慧系統整體改善交通，台灣大道沿線「分流」、「順流」與「斷流」，引導車輛分流至其他平行道路進入市區，紓解台灣大道交通壅塞，經改善後，有16處地點的車輛等候長度及停等時間縮短15％以上。

交通局長王義川表示，台中已是台灣第二大都會區，但由於現有公共運輸路網尚未完善，私人車輛仍持續成長，上下班尖峰時間及例假日車潮湧現時，交通容易出現壅塞情形。

市府自2015年起，先針對中清路、環中路、台灣大道、五權西路與文心路等5條市內主要幹道，逐一檢視並依道路特性與車流狀況進行調整。

實施至2016年，交通局再擴大檢視市內17處易壅塞地點，包含國道1號中清交流道（中清路至環中路）、豐原交流道（神岡區中山路）、台74線沿線匝道、台灣大道沿線主要易壅塞路段與市區主要幹道，如公益路、崇德路與中山醫學大學前等位於交通幹道交會點或商業活動頻繁路段。

2017年起接續前兩年的成功經驗，聚焦台74線壅塞匝道及市區主要幹道的檢討，經過跨局處決策小組與道安顧問共同會勘，並綜合交通局大數據分析、警察局實際路口執行現況分析及民眾反映，提列具體改善方針，以有效改善壅塞狀況。

王義川指出，為解決台74線每逢上下班尖峰時段常出現車流壅塞，市府成立跨局處決策小組，由副市長林陵三主持，並邀請道安顧問共同討論，整合建設局、警察局、交通警察大隊等進行滾動檢討。

針對為南屯區向上路口、南屯區五權西路口、西屯區西屯路口、大雅交流道、北屯區松竹路口、北屯區太原路口及太平區中山路口等7處易壅塞路口進行改善。

為紓解下班期間台中工業區往市區大量車潮，解決回堵台74線道路主線壅塞情況，市府2017年4月上班日下午5時至7時進行虹揚橋道路調撥，實施後環中路與朝馬路每小時增加1200台車輛紓解效率，成功縮短朝馬路進城方向1.5個週期、縮減停等車隊1/2的預期目標，經適度延長台74下朝馬交流道的綠燈秒數，也有效疏解下匝道的回堵車流。

交通局表示，未來市府將針對交通易壅塞路段持續檢討調整，以滾動檢討方式推動改善措施，將跨局處合作的成功經驗建立機制，擴大運用至其他主要交通幹道；中長期計畫推動軌道運輸骨幹建設，落實MR.B&B複合式交通系統藍圖，以根本有效解決台中市交通問題，同時透過智慧交通環境的建置，提升交通運轉效率。

(中時 )

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