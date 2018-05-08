兄弟鬩牆引爆瓦斯 9旬老父無辜遭殃灼傷

2018年05月08日 14:22 中時 蔡依珍

兄弟鬩牆、波及老父！高姓男子去年3月底和沐浴中的弟弟發生口角，一氣之下轉開瓦斯、抱著瓦斯桶撞浴室門，9旬老父聞聲力阻，父子雙雙倒地，高男趁隙丟出打火機，導致老翁全身15％2至3度灼傷，高男辯稱要炒菜火點不開才拿打火機，但在場證人指證歷歷，桃檢依漏逸瓦斯體、放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌起訴高男。

49歲高姓男子住在桃園市八德區，去年3月30日晚間9點多，高男的弟弟在廚房旁邊浴室洗澡，兄弟倆發生口角衝突，高男一氣之下竟打開廚房的瓦斯桶開關，持瓦斯桶猛力撞擊浴室門，89歲高齡老父聞聲查看，急忙和大兒子互搶瓦斯桶，父子倆爭搶瓦斯桶，因腳步不穩倒地，高男趁隙點燃打火機朝瓦斯桶丟，當場發生氣爆，老父首當其衝，全身有15％2至3度灼傷，高男自己也受有9％二度灼傷。

高男被逮後矢口否認犯行，還辯稱只是想要開瓦斯爐炒菜，但瓦斯爐開不起來，以為沒瓦斯，就拿打火機點火燒瓦斯爐測試，沒想到就爆一聲、不知什麼東西飛出來，他就從廚房奪門而出，聲稱當下像火海，不知道父親也在廚房而受波及。

但老父證稱到場時兄弟在吵架、瓦斯桶已經開啟，高弟也說在浴室有聽到瓦斯外洩和倒下的聲音，且有瓦斯味。到場馳援的消防也證稱瓦斯管線和瓶身分離，且開關大開，不可能是撞擊下導致，火場鑑定報告也直指是人為，桃園地檢署依漏逸瓦斯體、放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌將高男起訴。

(中時 )