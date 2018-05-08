WHA未給邀請函 府：台灣人理應被一視同仁

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世界衛生大會（WHA）21日將在日內瓦召開，線上報名7日截止，台灣至今收到世界衛生大會邀請函，總統府今天表示，台灣人理應被一視同仁，沒有被排除在外的理由。

林鶴明強調，儘管來自中國的打壓持續且可預期，但台灣貢獻國際社會的決心始終堅定，政府也正積極努力，爭取相關組織、活動的參與，確保國人的健康權益。

台灣至今收到世界衛生大會邀請函，林鶴明指出，積極地參與國際組織並做出貢獻，是台灣做為國際社會的一份子的權利和義務，更是全體台灣人的共同期盼。

他強調，健康是普世人權，衛生防疫不應該有國界，尤其世界衛生大會關切與服務的是全體人類的健康，而不是特定國家的政治立場；身為國際社會的一份子，台灣人民有權享有與世界上所有人一樣的健康權益，理應被一視同仁，沒有被排除在外的理由。

林鶴明表示，誠如總統蔡英文曾在專訪中表示，台灣在醫療領域的實力為各國所肯定，台灣盡心盡力向國際社會貢獻力量，來自國際社會的支持也愈來愈多且聲音愈來愈大，健康是沒有國界的普世人權，台灣繼續努力，持續累積在國際上的影響力，讓國際社會都能夠認知台灣在全球衛生防疫的一環中具有重要角色。

林鶴明表示，長期以來，國際社會歡迎與支持台灣有意義參與國際組織與活動，並樂見兩岸在國際場域友善互動；有鑒於國際組織的參與攸關全體台灣人的福祉與權益，中國大陸應該務實展現善意，不要以任何政治性前提傷害台灣人爭取福祉、貢獻國際社會的權利。

(中時 )

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