避開自助餐「5大地雷」！外食族：這招瘦慘了

2018年05月08日 14:49 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

避開自助餐5大地雷！外食族靠這招甩油。（自助餐示意圖/本報系資料照）

沒時間自己下廚又想要營養均衡的外食族，常常會選擇自助餐，不過看似健康的自助餐，其實暗藏地雷！擁有80萬粉絲的減重專家李一休表示，外食族如果能遵守一些原則，還是有辦法瘦身，他分享上班族外食的減重心得，建議避開下列5大地雷，就能輕鬆甩油。

一、「反光」愈明顯的越油

那些看起來油油亮亮的菜色普遍都比較油，建議可選擇白斬雞、滷雞腿，取代宮保雞丁、糖醋排骨，更要避開炸雞、炸排骨之類的炸物。

二、放越「下層」的菜越油

自助餐的青菜通常都用很多油去炒，夾取時建議夾上層一點的，因為越底層的越容易吸油。或是乾脆選涼拌類的蔬菜，避免攝取太多油脂。

三、白飯

多數自助餐都只有供應白飯，如果有選擇，建議盡量挑GI值較低的糙米或五穀飯。

四、加工食品

盡量挑選「原型食物」，避免吃黑輪、豬血糕、丸子、熱狗等加工食品。

五、摻了奶油或澱粉的醬料

以奶油為基底的醬料，為了濃郁感，通常還會加入麵粉跟一些額外的油脂，建議選擇清炒類的菜色比較單純，總熱量也比較低。

根據早安健康報導，李一休指出，麵店或小吃攤的食物，減肥地雷反而比自助餐少，他有一個粉絲靠著精選麵店飲食，八、九個月下來竟然瘦了30公斤！

澱粉部分，可選擇乾麵但不要加肉燥，直接淋一點醬油膏、辣椒醬就好；蛋白質部分，可點一小碟豆乾、皮蛋豆腐、滷蛋、肝連肉或嘴邊肉之類的黑白切；纖維質部分，則是海帶與只淋醬油膏不加肉燥或油蔥的燙青菜。

換算熱量，一只70克的麵約250大卡，100克的肝連肉、不帶肥的內臟約150大卡，蛋70大卡，和青菜等加起來，通常不會超過550大卡，算是控制得宜，證明外食族若能避開地雷菜色，也可輕鬆減肥。

(中時電子報)