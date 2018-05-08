從農場到餐桌！大成「安心購」高雄慶開幕

大成安心購高美館門市日前開幕。圖／業者提供

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大成安心購提供多樣化精緻肉品，有完整溯源及嚴格檢驗的食品肉舖。圖／業者提供
大成安心購除了冷藏生鮮，還有冷凍調理食品及熟食。圖／業者提供
大成安心購致力達到「從農場到餐桌」垂直整合服務。圖／業者提供

近年積極落實「從農場到餐桌」的大成集團，垂直產銷精緻肉鋪「大成安心購」在高雄高美館周邊開幕，有冷藏生鮮、冷凍調理食品及熟食服務，希望提供民眾安心、多元、便利一站式購足的管道。

為歡慶開幕，大成表示，即日起至5月13日，民眾購買頂級和牛，可享和牛商品5折優惠，買輕雞精優惠63折；5月31日前，購買大成沙拉油、大成雞肉鬆、鹿野春雞也有優惠價。

大成表示，大成安心購作為高雄第一家垂直產銷肉舖，除了生鮮外，也提供高品質的冷凍調理食品，將大成安心溯源的雞肉，製成各式各樣的冷凍調理食品，例如：脆皮起司香雞堡、紐奧良雞腿排、炸雞排、鹹酥雞、雞塊等。此外，大成安心購也提供熟食服務，包括低溫烹調牛、豬、雞肉套餐及炸物、烤物等，平價供應。

大成集團副總裁韓家寅說，大成安心購可說是一家真正落實「從農場到餐桌」垂直整合，有完整溯源及嚴格檢驗的食品肉舖，店內每日供應新鮮的禽畜漁產品及大成嚴選食材，包括安心雞、鹿野土雞、雞蛋、根島生態蝦，以及大成獨家培育的桐德牧場盤克夏黑豚等，加上台灣、美國、澳洲牛肉、日本各大產地和牛等，期待讓高雄的民眾，在傳統市場及超級市場之間，有更多美味的新選擇。

大成集團成立超過60年，致力於禽畜水產的垂直整合，從育種、飼料、電宰、加工、通路，經過國家級實驗室-大成品檢中心的嚴格把關，目的是讓消費者享受安心、健康、美味的食物。

(工商 )

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