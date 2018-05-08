彰化社頭塗糞怪客落網！警方「人屎」俱獲

彰化田中警方7日晚上查獲塗糞怪客的謝姓男子。（鐘武達翻攝）

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塗糞怪客落網了！彰化縣社頭火車站附近最近頻傳有腳踏車坐墊遭塗上噁心的「便便」，車主人心惶惶擔心又中招，田中警方獲報後埋伏查追查，果然7日晚上發現疑似精神狀態不穩的33歲謝姓水泥工正脫下褲子「作案」，當場「 人、屎俱獲」，全案依違反《社會秩序維護法》送辦。

田中警方指出，社頭火車站附近自上月起陸續有民眾發現停放在路邊的腳踏車坐墊有「異物」，聞起來臭臭的，肯定是「便便」，只是無法確定來自人類、鳥類或是狗。由於同樣的狀況接連發生，民眾擔心再度受害，有人拍下照片貼上臉書，提醒住戶要小心。

謝姓男子隨機挑選停放的腳踏車並在坐墊上塗糞，引發公憤。（鐘武達翻攝）

警方是在日前接獲檢舉後立即加強車站周邊巡邏，昨晚社頭分駐所警員陳永翰、蕭雅尹現場埋伏時，發現有名男子在火車站停車場徘徊，狀似在挑選單車下手，接著男子竟就脫去長褲跨坐上1部單車磨蹭。

陳、蕭兩員見機不可失立刻上前盤查，果然發現該名男子正把糞便塗抹在單車坐墊，當場「人、屎」俱獲，男子百口莫辯就逮，被帶回偵辦。

田中警分局社頭分駐所副所長董俊平表示，謝男有妨害風化及傷害前科，領有輕度身心障礙手冊，落網時一度沉默，突破心防後才供出自己是從事水泥工，日薪只有400元，且越南籍妻子離家出走，由於身心壓力大，才會藉由在塗抹大便發洩情緒。謝男在訊後已責付由母親帶回。

(中時 )

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