臉紅的思春期屢創佳績 韓媒封「音源流氓」

韓國女子演唱組合「臉紅的思春期」6月將來台演出。（寬宏藝術提供）

友善列印
時報周刊
溫博鈞

韓國雙人女子演唱組合「臉紅的思春期」，出道以來以輕快的曲風以及淺顯易懂的歌詞，廣受樂迷的喜愛，2017年首訪台北，更在台北Legacy舉辦一連二場的演唱會，一開賣即售罄，台粉的熱情讓二位成員智煐與智潤非常難忘，人氣瞬間在台爆棚的她們決定今年2018直攻台北國際會議中心，兩人將在6月30日舉辦名為「2018 BOL4 Concert in Taipei - Travel Together」的演唱會，屆時臉紅的思春期也將帶來多首膾炙人口的好歌，與台灣粉絲一起揭開歡樂暑假的序幕。

一開始由安智煐、禹智潤以及其他二位成員所組成名為「慶北 榮州 鄉村樂隊 臉紅的思春期」，參加了電視選秀節目「Super Star K 6」之後於十強止步，之後二位成員更名為「臉紅的思春期」出道，此後音樂廣受學生族群喜愛，2016年首張專輯的主打歌〈給你宇宙〉更締造音源逆行奇蹟，每推出新作總是盤據在排行榜的前三甲，被韓媒冠上了「音源流氓」的美稱，休息了一段時間，「臉紅的思春期」近來終於推出了新專輯，本次專輯從去年九月《Red Diary Page.1》延伸，以《Red Diary Page.2》延續「臉紅的思春期」純真輕盈的感覺，製作了能跟樂迷們更有親近感的專輯。

2017年臉紅的思春期首度來到台灣，在Legacy一天連唱二場爆滿,創下該場館史無前例的紀錄，這次能夠再訪寶島，臉紅的思春期選擇在TICC舉辦她們的「2018 BOL4 Concert in Taipei - Travel Together」演唱會，希望用她們輕盈、青春的旋律，帶領歌迷進行一場音樂的奇幻之旅，在她們恣意的現場演出中，不僅讓人感受到如同旅行般的愉快心情，也讓心情隨著每一首不同的歌曲變幻出不同的絕世風景，二位小女生感到非常開心，除了將首爾演唱會原汁原味在台灣重現之外，並表示會有更多驚喜內容，希望與樂迷們創造更多美麗的回憶。

本次在TICC所舉辦的「2018 BOL4 Concert in Taipei - Travel Together」演唱會，門票也將於5月16日(週三)中午12點於寬宏售票系統(www.kham.com.tw)及全國萊爾富、OK便利商店正式開賣。

(時報周刊)

超模劉雯抹胸曬上圍 奚夢瑤前後… 學業搞定了！「臉紅的思春期」閃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。