臉紅的思春期屢創佳績 韓媒封「音源流氓」

2018年05月08日 14:55 時報周刊 溫博鈞

韓國雙人女子演唱組合「臉紅的思春期」，出道以來以輕快的曲風以及淺顯易懂的歌詞，廣受樂迷的喜愛，2017年首訪台北，更在台北Legacy舉辦一連二場的演唱會，一開賣即售罄，台粉的熱情讓二位成員智煐與智潤非常難忘，人氣瞬間在台爆棚的她們決定今年2018直攻台北國際會議中心，兩人將在6月30日舉辦名為「2018 BOL4 Concert in Taipei - Travel Together」的演唱會，屆時臉紅的思春期也將帶來多首膾炙人口的好歌，與台灣粉絲一起揭開歡樂暑假的序幕。

一開始由安智煐、禹智潤以及其他二位成員所組成名為「慶北 榮州 鄉村樂隊 臉紅的思春期」，參加了電視選秀節目「Super Star K 6」之後於十強止步，之後二位成員更名為「臉紅的思春期」出道，此後音樂廣受學生族群喜愛，2016年首張專輯的主打歌〈給你宇宙〉更締造音源逆行奇蹟，每推出新作總是盤據在排行榜的前三甲，被韓媒冠上了「音源流氓」的美稱，休息了一段時間，「臉紅的思春期」近來終於推出了新專輯，本次專輯從去年九月《Red Diary Page.1》延伸，以《Red Diary Page.2》延續「臉紅的思春期」純真輕盈的感覺，製作了能跟樂迷們更有親近感的專輯。

2017年臉紅的思春期首度來到台灣，在Legacy一天連唱二場爆滿,創下該場館史無前例的紀錄，這次能夠再訪寶島，臉紅的思春期選擇在TICC舉辦她們的「2018 BOL4 Concert in Taipei - Travel Together」演唱會，希望用她們輕盈、青春的旋律，帶領歌迷進行一場音樂的奇幻之旅，在她們恣意的現場演出中，不僅讓人感受到如同旅行般的愉快心情，也讓心情隨著每一首不同的歌曲變幻出不同的絕世風景，二位小女生感到非常開心，除了將首爾演唱會原汁原味在台灣重現之外，並表示會有更多驚喜內容，希望與樂迷們創造更多美麗的回憶。

本次在TICC所舉辦的「2018 BOL4 Concert in Taipei - Travel Together」演唱會，門票也將於5月16日(週三)中午12點於寬宏售票系統(www.kham.com.tw)及全國萊爾富、OK便利商店正式開賣。

(時報周刊)