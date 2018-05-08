中市社宅4年5000戶達標 邁向8年1萬戶

2018年05月08日 15:05 中時 盧金足

台中市長林佳龍在豐原安康共好社宅陽台喝下午茶，感受社會住宅的共好、共享理念。（盧金足攝）

台中市的社會住宅不只提供建物硬體設備，更導入社福、醫療、青年育成與社造等服務資源，提供住民有更安全且穩定的生活環境。（盧金足攝）

台中市首座社會住宅豐原安康段完工，正取戶完成看選屋作業後，歡喜入新厝，高水準的建築設計與多元功能令住戶按讚，都發局表示，還有多處社會住宅陸續興建中，大里區光正段將於2018年9月完工，4年5000戶已達標，穩定朝8年1萬戶目標邁進。

都發局長王俊傑表示，中央2017年核定社會住宅興辦計畫，力推8年20萬戶社會住宅，其中興建12萬戶，包租代管8萬戶，目標解決目前台灣高房價、高空屋、高自有率等問題。

市長林佳龍上任後，為解決租屋市場失衡問題，並顧及青年人未來的社會挑戰，力推社會住宅8年1萬戶住宅政策，盼讓台中更宜居，吸引更多青年人移居打拚，呼應中央20萬社會住宅政策，社宅興辦朝「中央思考、在地落實」。

王俊傑強調，台中社宅分為二階段興辦，第一階將完成4年興辦5000戶，並於第二階段完成8年興辦1萬戶目標，同時運用「新建」、「包租代管」與「容積獎勵」等3種管道，取得社會住宅存量。

目前4年5000戶短期方案中，市府新建部分共18處基地，計5503戶，4年5000戶目標已達標。

都發局說，除了市府新健社宅，也積極媒合市民將閒置空屋外租，並由市府代為管理，並提供屋主修繕獎勵金、房屋稅、地價稅及所得稅減免等優惠補助；去年順利爭取中央3億6419萬2000元的補助經費，辦理「包租代管」試辦計畫。截至目前為止，包租包管媒合件數4件，代租代管媒合件數24件。

針對社宅建築與功能設計，每案社會住宅基地皆需留設各60坪社會及健康關懷服務站，如豐原安康社會關懷服務站與伊甸基金會合作。

此外，也與中國醫藥大學合作提供健康關懷服務站，結合公共藝術、青年創業、智慧管理、綠建築等多元理念，重新賦予居住溫度，建構社區關係鏈結脈絡。

豐原安康段1期社宅進駐熱絡，王俊傑指出，市府自2017年度11月20日受理申請以來，掀起申請風潮，受理申請期間總計收取1881件申請案，需求超出供給9倍多，審查合格率90％，中籤率約11％。

目前住戶已分批辦理點交及簽約作業，並順利入住，市府表示，日前蔡英文總統、副總統陳建仁特地到台中視察，肯定台中社宅結合安康好客廳、好鄰安康店、在地保健室等共好空間，扶持更多的青年朋友，盼藉此提升台中生育率。

針對後續社宅推動情形，王俊傑指出，大里區光正段、太平區育賢段積極施工中，預計分別於2018年9月、2020年2月完工，北屯區北屯段、東區尚武段、東勢子段、梧棲區三民段等12案已進入規劃設計監造階段，不同社宅將發展各自特色，讓台中成為更加宜居的城市。

(中時 )