「單側」鼻水流不停　當心是大腦顱底破洞

2018年05月08日 15:10 中時 倪浩倫

一名40多歲婦女，日前單側鼻子出現狂流鼻水、怎麼吃藥都無效的症狀，平時一躺下更鼻水倒灌，完全無法睡覺、生活苦不堪言，經檢查，赫然發現腦袋顱底破了個洞，流出的根本不是一般的鼻水，而是「腦脊髓液」，若不即時治療，除了腦部會因腦壓漸漸下降而產生劇痛，更可能併發腦膜炎感染而致死。

收治該病例的林口長庚耳鼻喉科系鼻科主任張伯宏說，台灣有數百萬名過敏人口、約佔總人口的30％，主要症狀之一便是「流鼻水」，但若是一般的過敏、鼻竇炎引起的流鼻水，多是雙側皆流、鼻水也可能較濃又較黃，且隨著時間或服藥，症狀多會改善

鼻水若只是流單一側、內容清澈、且會長期「止不住」的流，當心流的是因顱底破洞造成的「腦脊髓液」。張伯宏解釋，顱底的骨頭正處於鼻部和腦部中間，一旦出現缺損，腦脊髓液就會從破洞中流至鼻腔，當中，又以嗅覺神經前方的篩板、以及最深處的蝶竇最薄，厚度僅約0.1毫米。

上述的40多歲婦女，去年初開始就斷斷續續流鼻水，6月開始症狀加劇，鼻水不受控的從單側鼻孔流下，一躺下更會造成鼻水倒灌而完全無法睡覺，經電腦斷層和核磁共振檢查發現，原來是因蝶竇「自發性破洞」所致，最終經6~7小時的手術，終於恢復，追蹤至今均未復發。

張伯宏說，顱底之所以會「自發性破洞」，主要和腦壓過高有關，而包括女性、肥胖者，都是腦壓過高的危險族群，統計顯示，2000年以前，「自發性破洞」僅佔整體腦脊髓液鼻漏的3~5％，2000年後則飆升至14~46％，和日漸增加的肥胖人口有高度相關。

腦脊髓液負責調整腦內的壓力，以及作為腦部和脊椎間的緩衝，一旦出現腦脊髓液鼻漏，除了會影響生活，更會因腦壓下降而出現劇烈頭痛；張伯宏進一步強調，由於腦部構造必須無菌，一旦顱底出現破洞，鼻腔中的細菌很容易趁虛而需，併發腦膜炎感染，此時輕則出現發燒、頭痛，嚴重甚至會失去意識、甚至死亡「死亡率逼近2成」，民眾務必當心。

(中時 )