響應博物館日 十三行博物館帶你探遺址

十三行博物館於5月18至20日舉辦史前秘境憩淘活動，除了有原民市集以外，另外也由專家帶領民眾探訪「大坌坑」及「十三行」等台灣兩大遺址，讓人彷彿穿越時空回到過去。（十三行博物館提供）

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十三行博物館於5月18至20日舉辦史前秘境憩淘活動，除了有原民市集以外，另外也由專家帶領民眾探訪「大坌坑」及「十三行」等台灣兩大遺址，讓人彷彿穿越時空回到過去。（十三行博物館提供）

史前人類都在做什麼？十三行博物館為響應518國際博物館日，將於5月18至20日推出史前秘境憩淘活動，由專家帶領民眾一次探訪「大坌坑」及「十三行」等台灣兩大遺址，透過現地解說，讓民眾親身體驗遺址現地環境的特色，進而瞭解史前人類生活方式。

十三行博物館長陳春蘭表示，「十三行518國際博物館日」系列活動，將以原味派對為主題，除了有文史導覽的遺址踏查外，19、20日還有原住民市集、展演及工藝活動，讓民眾輕易穿越時空，跨域體驗考古及族群文化。

在文史導覽的遺址踏查「史前秘境憩淘」活動中，將由資深導覽老師帶領民眾走進國定大坌坑、十三行等兩處國定考古遺址，透過專家講解，讓民眾了解大地以往的風貌，以及史前時代人們的生活作息。

「史前秘境憩淘」採預約報名制，即日起接受報名，活動時間為5月18日至20日上午10點至12點，每天限額30位、額滿為止，活動全程免費，報名請電洽（02）26191313分機603，或至https://goo.gl/PSHjha線上報名，錄取名單將於5月16日中午12點於十三行官網公告。

(中時 )

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