司機過勞撞死國道警 景山交通被爆「連上28天才算全勤」

2018年05月08日 15:17 中時電子報 林郁庭

國道四隊2名警員23日清晨被疲倦駕駛的一輛貨車疾駛撞擊，不幸殉職，引發各界一片譁然。近日有一名女網友爆料，與同身為大貨車司機的爸爸聊天談到該事件時，沒想到爸爸一臉惆悵的回答「那個過勞司機是我同事。」

司機過勞撞死國道警一案，肇事駕駛所屬的公司為聯全通運，高雄市政府勞工局對聯全通運公司進行勞檢，發現肇事駕駛整個月已經連續上班22天，輪班間隔也未達11小時，依勞基法規定，重罰聯全通運公司300萬元。據了解，盧姓負責人名下共有18間交通運輸公司，有網友起底該老闆名下的景山交通集團，不僅勞檢多次違規，還有業務過失傷害、業務過失致死等案件。

一位自稱父親在景山集團當司機的網友在論壇Dcard上爆料，她近來有感相關新聞報導，於是提醒爸爸「你開車小心，真的累就不要勉強出貨了要休息」。沒想到爸爸一臉惆悵的回答「那個過勞司機是我同事。」爸爸告訴她，「在以前公司是規定要上滿28天才有全勤」，讓她了整個傻眼，「連續上滿？中間都不能休息休假？這到底是什麼鳥制度」，讓她聽了又氣又難過。

女網友說，她爸爸也表示事故發生後，公司也開始強迫司機「七休一」，但薪水卻也因此又被影響到了。這讓女網友氣憤道：「我真的很憤怒為什麼政府沒有去積極應對大貨車司機的制度 以及完善的薪水分發，每次都是出了什麼事情才有立委跳出來說應該要正視這個議題 每次都是這樣，也希望大家不要說什麼 大貨車司機賺很多耶薪水很高耶之類的話，因為那都是他們拿命換來的⋯⋯」。

文章一出，其他網友也紛紛跳出回覆，「我爸爸也是卡車司機⋯⋯每天都在擔心他」、「我不明白的是，明明已經是黑名單了，政府怎麼沒有持續追蹤呢？」、「政府不舔資方的腳趾頭怎麼拿錢，誰管你勞工一個月上班二十八還三十八天」、「卡車司機不是貨運業重要的資產，卡車才是」、「落實勞檢比較實際，再多的法規沒執行都是空談」。

(中時電子報)