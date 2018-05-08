睽違航空界2年　張國煒回來了！

友善列印
中時

星宇航空通過交通部核准成立，並已向經濟部登記，今舉行首場記者，說明公司願景。董事長張國煒表示，這次回歸不是自己回來，還帶著星宇航空回來，感謝這2年鼓勵他的長官、媒體、民眾以及更多各行各界的企業領袖，也是如此，自己考慮再三，人生不能白走，再成立航空公司，回到業界，「其中的酸甜苦辣，人生難有」。

外界好奇張國煒手上到底有多少資金，什麼時候開始找其他投資人？張國煒說，星宇資金實收資本額60億，都是銀行借來的錢，外資有興趣，或本國企業有興趣來幫忙，接下來都非常歡迎。

張國煒指出，將鎖定轉機客，台灣區區2000至2500萬人，市場真的很小，若只做台灣市場，星宇就不用做了，星宇要打國際盃，把台灣當基地，放眼整個亞洲市場，跟國泰、新加坡航空一樣。

至於昨日請辭華航董事的鄭傳義，張國煒坦言，「他在華航的階段性任務已經完成」，之後會來星宇航空擔任他的副手，頭銜是副董事長。

張國煒說，星宇航空初期從近洋先開始運行，國人最關注的日本線，雖然這10年競爭太激烈，不像過去含金量高，但畢竟是國人關注的點，星宇一定會飛。東南亞方面，泰國、越南、新加坡、菲律賓都是考慮的點，熱門的峇厘島、雅加達、吉隆坡等，都在計畫內。

長程線部分，美西為比較快的點，對國人、亞洲來講，市場都是大的，加上航程短，飛機運用有彈性；美東放在後面，但不會拖延太久，希望10年內把美東、美西培養起來。歐洲線排在最後，由於歐洲航點多採航權分配，也不是很開放，航權取得比較困難。

談到公司治理，張國煒強調，現在公司完全是自己的，會用自己的想法去照顧員工，「幸福企業」只是個名詞，沒有意義，老闆對員工好才是重點，跟對公司不重要，重點是跟對老闆。

他說，老東家是很有規矩和規律的集團，有成千上萬的規定，不能說不好，但有些關係，例如跟員工的關係，是可以再加強的，社會在變、勞工法則也在變，企業不能一成不變，好的東西我們帶過來繼續傳承，不符時代的東西，星宇要改變，他也支持員工成立工會。

(中時 )

司機過勞撞死國道警 景山交通被… 役男變天團　用兩招就讓地方媽媽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。