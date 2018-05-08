睽違航空界2年　張國煒回來了！

2018年05月08日 15:26 中時 陳祐誠

星宇航空通過交通部核准成立，並已向經濟部登記，今舉行首場記者，說明公司願景。董事長張國煒表示，這次回歸不是自己回來，還帶著星宇航空回來，感謝這2年鼓勵他的長官、媒體、民眾以及更多各行各界的企業領袖，也是如此，自己考慮再三，人生不能白走，再成立航空公司，回到業界，「其中的酸甜苦辣，人生難有」。

外界好奇張國煒手上到底有多少資金，什麼時候開始找其他投資人？張國煒說，星宇資金實收資本額60億，都是銀行借來的錢，外資有興趣，或本國企業有興趣來幫忙，接下來都非常歡迎。

張國煒指出，將鎖定轉機客，台灣區區2000至2500萬人，市場真的很小，若只做台灣市場，星宇就不用做了，星宇要打國際盃，把台灣當基地，放眼整個亞洲市場，跟國泰、新加坡航空一樣。

至於昨日請辭華航董事的鄭傳義，張國煒坦言，「他在華航的階段性任務已經完成」，之後會來星宇航空擔任他的副手，頭銜是副董事長。

張國煒說，星宇航空初期從近洋先開始運行，國人最關注的日本線，雖然這10年競爭太激烈，不像過去含金量高，但畢竟是國人關注的點，星宇一定會飛。東南亞方面，泰國、越南、新加坡、菲律賓都是考慮的點，熱門的峇厘島、雅加達、吉隆坡等，都在計畫內。

長程線部分，美西為比較快的點，對國人、亞洲來講，市場都是大的，加上航程短，飛機運用有彈性；美東放在後面，但不會拖延太久，希望10年內把美東、美西培養起來。歐洲線排在最後，由於歐洲航點多採航權分配，也不是很開放，航權取得比較困難。

談到公司治理，張國煒強調，現在公司完全是自己的，會用自己的想法去照顧員工，「幸福企業」只是個名詞，沒有意義，老闆對員工好才是重點，跟對公司不重要，重點是跟對老闆。

他說，老東家是很有規矩和規律的集團，有成千上萬的規定，不能說不好，但有些關係，例如跟員工的關係，是可以再加強的，社會在變、勞工法則也在變，企業不能一成不變，好的東西我們帶過來繼續傳承，不符時代的東西，星宇要改變，他也支持員工成立工會。

(中時 )