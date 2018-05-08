學業搞定了！「臉紅的思春期」閃電回歸 6月二度來台開唱

2018年05月08日 15:25 時報周刊 張毓琪

韓國雙人女子演唱組合「臉紅的思春期」閃電復出，主唱安智煐為兼顧大學學業，於3月宣布暫停活動，嚇壞粉絲，今天她們帶來好消息，宣告6月將來台開唱。

「臉紅的思春期」出道以來以輕快的曲風以及淺顯易懂的歌詞，廣受樂迷的喜愛，2017年首訪台北，更在台北Legacy舉辦一連二場的演唱會，一開賣即售罄，台粉的熱情讓二位成員智煐與智潤非常難忘，人氣瞬間在台爆棚的她們決定今年2018直攻台北國際會議中心，將在6月30日舉辦名為「2018 BOL4 Concert in Taipei - Travel Together」的演唱會。

一開始由安智煐、禹智潤以及其他二位成員所組成名為「慶北 榮州 鄉村樂隊 臉紅的思春期」，參加了電視選秀節目「Super Star K 6」之後於十強止步，之後二位成員更名為「臉紅的思春期」出道，此後音樂廣受學生族群喜愛，2016年首張專輯的主打歌「給你宇宙」更締造音源逆行奇蹟。

之後「臉紅的思春期」每每推出新作總是盤據在排行榜的前三甲，被韓國媒體冠上了「音源流氓」的美稱，休息了一段時間，「臉紅的思春期」近來終於推出了新專輯，本次專輯從去年九月‘Red Diary Page.1’延伸，以‘Red Diary Page.2’延續「臉紅的思春期」純真輕盈的感覺，製作了能跟樂迷們更有親近感的專輯。

「2018 BOL4 Concert in Taipei - Travel Together」演唱會，門票也將於5月16日(週三)中午12點於寬宏售票系統及全國萊爾富、OK便利商店正式開賣。

(時報周刊)