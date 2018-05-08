大哥首推翻謝金燕說法 爆豬哥亮「想盡辦法每月給她們錢」

謝順福談與謝金燕家事。（圖／中時資料照片；取自jeanniehsieh___bbb IG）

友善列印
中時電子報

秀場天王豬哥亮去年5月15日病逝，巧的是前年也就是2016年的同一天正好是謝金燕在小巨蛋辦演唱會，並以千字文控訴豬哥亮家醜的日期。在迎來父親豬哥亮「對年」前夕，長子謝順福最近接受媒體專訪，透露他們一家並沒有不共戴天之仇，談到謝金燕姊妹過去對豬哥亮的誤會，謝順福首度澄清每個人看到角度不一樣，「當初爸爸跟她（謝金燕）的媽媽分開，他也是想盡辦法按月給他們錢」。

謝金燕前年在演唱會上首度以文字揭開家醜，控豬哥亮過去對她媽媽的不忠，母親一人扛起照顧謝金燕、謝青燕兩姊妹責任，直到謝金燕發生車禍，豬哥亮一度出現，還帶著謝青燕回家照顧，某天「姊姊在槍聲中嚇醒，才知道空盪的房子裏的人都跑了，只剩她一人」，母女三人從此生活只有「法院、傳票、債主」。

據《三立新聞網》報導，謝順福表示，每個子女看到豬哥亮的角度不一，說父親當初和謝金燕母親分開後，仍按月想辦法給她們生活費，但「賭徒不一定每天都有錢」，豬哥亮並不是像外界說的為了賭博拋棄她們母女，「只是當初小燕還小不知道狀況，只能說事出必有因」。

謝順福更表示，外界總疑惑他們兄弟姊妹當初不是都在父親病榻前和解了，為何之後又避不見面？謝順福說，家家有本難念的經，他相信很多人的家庭也是有親屬不往來的問題，對他來說一切都可用八個字解釋，即是「緣來則聚，緣滅則離」，並強調父親過去雖在婚姻這科不及格，但對每個小孩都很好，這點是無庸置疑的。

(中時電子報)

學業搞定了！「臉紅的思春期」閃… 陳孝萱和12歲兒黏TT 鐵弟護媽怕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。