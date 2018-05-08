大哥首推翻謝金燕說法 爆豬哥亮「想盡辦法每月給她們錢」

2018年05月08日 15:24 中時電子報 蔡曉婷

秀場天王豬哥亮去年5月15日病逝，巧的是前年也就是2016年的同一天正好是謝金燕在小巨蛋辦演唱會，並以千字文控訴豬哥亮家醜的日期。在迎來父親豬哥亮「對年」前夕，長子謝順福最近接受媒體專訪，透露他們一家並沒有不共戴天之仇，談到謝金燕姊妹過去對豬哥亮的誤會，謝順福首度澄清每個人看到角度不一樣，「當初爸爸跟她（謝金燕）的媽媽分開，他也是想盡辦法按月給他們錢」。

謝金燕前年在演唱會上首度以文字揭開家醜，控豬哥亮過去對她媽媽的不忠，母親一人扛起照顧謝金燕、謝青燕兩姊妹責任，直到謝金燕發生車禍，豬哥亮一度出現，還帶著謝青燕回家照顧，某天「姊姊在槍聲中嚇醒，才知道空盪的房子裏的人都跑了，只剩她一人」，母女三人從此生活只有「法院、傳票、債主」。

據《三立新聞網》報導，謝順福表示，每個子女看到豬哥亮的角度不一，說父親當初和謝金燕母親分開後，仍按月想辦法給她們生活費，但「賭徒不一定每天都有錢」，豬哥亮並不是像外界說的為了賭博拋棄她們母女，「只是當初小燕還小不知道狀況，只能說事出必有因」。

謝順福更表示，外界總疑惑他們兄弟姊妹當初不是都在父親病榻前和解了，為何之後又避不見面？謝順福說，家家有本難念的經，他相信很多人的家庭也是有親屬不往來的問題，對他來說一切都可用八個字解釋，即是「緣來則聚，緣滅則離」，並強調父親過去雖在婚姻這科不及格，但對每個小孩都很好，這點是無庸置疑的。

(中時電子報)