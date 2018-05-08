禿頭該怎麼救？ 名醫教你正確洗髮6步驟

2018年05月08日 15:33 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

許多時候大家都會面臨到「嚴重落髮」的情況，但其實落髮有時候是因為你的頭皮出現了毛囊炎，這通常都是禿頭的警訊之一，如果不注意的話恐怕會導致永久性的脫髮。

根據早安健康報導，毛囊炎就像是頭皮長痘痘依樣，皮疹一開始只有針頭大小的紅色毛囊性丘疹，接著會逐變成大膿皰，接著這些膿皰會分批出現，且破掉時會排出少量膿血，結成黃痂，結痂後脫落及痊癒，不留疤痕。不過，毛囊炎會反覆發作形成慢性毛囊炎，嚴重的話會引起永久性脫髮。

頭皮毛囊炎常見於頭皮出油嚴重的人，所以好發於經常戴安全帽，或是不注意頭皮清潔的人，如果再加上有脂漏性皮膚炎的人更容易發生，且剛剛在天氣炎熱季節，頭皮毛囊炎發生機會會增高。

毛囊炎很嚴重的話會導致永久性落髮。(圖/shutterstock)

毛囊炎分為「細菌性毛囊炎」和「黴菌性毛囊炎」，通常細菌性毛囊炎不會造成掉髮，感染範圍也就不會擴大，平時只有輕微的癢感，但發炎嚴重時會出現強烈刺痛感，雖然會自行痊癒但若完全不加理會，也會有可能惡化成「蜂窩性組織炎」。

黴菌性毛囊炎初期會讓你覺得頭上多了痘痘、頭皮屑變多，然後出現局部落髮現象，症狀並不明顯，因此許多人會忽略掉，不過若是加以治療，感染範圍會進一步擴大，掉髮情形會越來越嚴重，因此若是長期不理會它，會造成毛囊長期發炎，將會破壞毛囊，落髮一去不回頭，成了不可逆的落髮。

不過也有部分的人是因為使用外用的生髮藥水造成毛囊炎，會有這種情況撇除個人體質外，很可能是因為使用的生髮水過量，或清潔工作沒有做完全所導致。不過這類的毛囊炎是可以痊癒的，只要請皮膚科醫生診斷是否須暫時停止生髮水，先治療好毛囊炎後，在繼續使用生髮產品。

雖然毛囊炎非常令人困擾但其實只要把握好清潔原則，還是可以預防的，底下就是皮膚科醫師傳授的正確清潔小秘訣6步驟：

皮膚科名醫傳授正確洗頭步驟。(圖/shutterstock)

1、洗髮前，用梳子梳開頭髮，也可藉此按摩頭皮。

2、將頭髮沖濕，用溫水沖約1分鐘左右，充分沖刷留在頭皮與頭髮上的髒污。

3、將洗髮精倒在手上，揉搓起泡後由耳朵旁的頭皮開始，用指腹畫圈往上清潔，直至頭頂後再往下畫圈按摩頭皮，先清洗頭皮，此動作約可重複3-5次以上，視個人習慣及髮質狀況調整，先清洗頭皮，之後再使用泡沫清洗髮尾。

4、使用溫水（約與體溫差不多的溫度）沖洗最佳，直至髮上的泡沫徹底沖洗乾淨為止。如果沖洗不乾淨，洗髮精殘留將會造成頭皮過敏現象。

5、同樣的步驟再重複一次即可，一般居家洗髮兩次多半可以做到真正的清潔。

6、洗髮後應用毛巾輕輕拭乾水分，再用吹風機隔頭皮約15公分距離將頭髮徹底吹乾，吹髮時要不時移動熱源，以免熱風讓頭髮受損。

(中時電子報)