把媽咪變女神！中市建商為母親節傳情意

每年母親節，陸府建設都會對住戶送上祝福與感謝。（盧金足攝）

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總太地產邀請媽媽們與親子同樂，把媽咪變女神。（盧金足攝）

迎接母親節，台中市品牌建商趁著母親佳節，舉辦各式感恩傳情活動，增進與住戶間的互動，更為建商的形象加分，總太地產推出「我的媽咪是女神！」母親節親子體驗活動，由孩子們幫媽咪擦指甲油、塗口紅，參與媽咪們變美麗的過程；雙橡園開發舉辦母親節手作捧花下午茶，邀請到花藝名師張蕙如，親自示範專屬母親的優雅花束。

陸府建設以為人子女關愛父母的心為出發點，挑選具有國際雙重認證的B&G德國農莊有機茶飲作為母親節禮，為長輩的飲食健康把關。陸府也在陸府原森社區，由專任的生機秘書為住戶料理有機早午餐、下午茶，讓住戶吃的健康安心。

總太地產則是規畫三場「我的媽咪是女神！」的母親節親子體驗活動，將邀請孩子們幫媽咪擦指甲油、塗口紅，參與媽咪們變美麗的過程；接著由韓國彩妝品牌老師現場指導媽咪臉部保養與日常妝容，親子同樂慶祝不一樣的母親節。5/12壓軸場將於總太「東方悅」接待中心舉辦，歡迎預約報名。

另外，雙橡園開發將於10日下午2點，為雙橡園會員舉辦母親節手作捧花下午茶活動，邀請到花藝名師張蕙如，示範專屬母親的優雅花束，享用美國、韓國、香港的「查理布朗cafe」下午茶，獻給媽媽一個浪漫的午後時光。

雙橡園開發表示，花藝師張蕙如曾獲得2008年美國芝加哥花藝設計學院銅牌教授、全國技能競賽冠軍、2007年台灣盃全國花藝大賽第二名、經典迷你花束設計銅牌等殊榮，尤其擅長小型花束設計，讓母親在母親節拿到愛的捧花，心花朵朵開。

(中時 )

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