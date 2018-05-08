亞太師生「焚書燒證」 要求解散董事會

2018年05月08日 15:47 中時 林志成

「亞太校務廢弛，教育部立即接管。」亞太創意技術學院董事長及代理校長上周紛紛請辭，高教工會今天帶領40多位師生到教育部前抗議，前校長謝金青甚至焚書燒證表達不滿，他們要求教育部接管亞太董事會，並確保既有學生可以讀到畢業。

亞太創意技術學院董事長黃平璋及代理校長黃廷合請辭，丟下近千名師生不管，教育部也放話說「不排除讓它8月起停辦」，這所學校現在是岌岌可危。高教工會因此帶領亞太師生到教育部前埋鍋造飯、搭棚夜宿，要直到取得滿意答案為止。

高教工會組織部主任林柏儀說，怡盛集團董事長黃平璋雖然辭去亞太創意技術學院董事長與董事職務，但怡盛相關人員至今仍掌握4/5以上的學校董事席次，他根本是「假辭職」，仍透過代理人在幕後操作，覬覦學校退場利益。

高教工會秘書長陳政亮說，教育部在處理台大校長當選人管中閔的案子「積極到不行」，但面對亞太連課都開不成、學生只能併班上課的現象，卻視若無睹，根本是兩套標準。

謝金青不滿教育部未妥善處理亞太亂象，當場燒掉自己自己撰寫的大學教科書及教育部長頒發的教授證書，以「焚書燒證」激烈動作表達不滿。

亞太陶藝創意設計系學生官修碩表示，他現在是大二，國內大學陶藝相關科系相當少，如果亞太停辦，實在不知道可以轉到哪裡去。他不管大人們在爭什麼，只希望自己可以在亞太讀到畢業，學到能力後進入職場工作。

教育部技職司專門委員柯今尉回應，亞太之前有歸還積欠老師薪水，董事會也要在5月21日改選，教育部目前無法向法院申請解散董事會。不過亞太現僅剩現金250萬元及設校基金3000萬元，預計只能撐到5月中旬，如果董事會無法挹注新資金，就必須朝停辦方向走。

柯今尉表示，亞太一旦停辦，之後有3年時間進行轉型文教機構，這段時間校名還是存在。亞太停辦後，老師會被全部資遣或退休，教育部則會協助學生轉學，如果他們想讀到畢業也可以，會請其他學校老師來任教，直到他們畢業。

由於亞太師生未事先申請就在教育部前搭帳棚要過夜抗爭，警方要求他們自行拆除，雙方產生衝突，最後警方開勸導單，暫時平息爭議。

(中時 )