虎航麻疹亂全台落幕 只剩14人持續追蹤

2018年05月08日 15:48 中時 陳志祥

今年3月中旬爆發台灣虎航麻疹群聚感染亂全台事件，終於在今（8）日落幕，截至昨天為止未再新增確定病例，研判虎航的群聚疫情已告一段落，相關接觸者全數解除追蹤，只剩下林口長庚麻疹群聚感染的14人追蹤者持續監測到下周一。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，今年截至目前的24例麻疹確定病例，包括3起群聚事件，接觸者總監測人數8456人，其中國內接觸者已有7549人觀察期滿解除追蹤，包含航空公司群聚4645人與南部醫院群聚215人，剩餘北部醫院群聚接觸者14人持續監測至5月14日，約佔總監測人數0.2％。

疾管署副署長羅一鈞指出，今年的接觸者總監測人數或是虎航的接觸者監測人數雙雙創下10年來最多追蹤人數紀錄，疾管署針對這波麻疹感染事件的檢討是加強空服員接種麻疹疫苗比例、強化航空公司疫情管制與落實預防感染措施。

經過這波麻疹風暴後，羅一鈞表示，虎航員工的接種率已達97％，華航與長航也超過5000人；至於虎航疫情擴散事件的裁罰，羅一鈞說，虎航的陳述是自認沒有疏失，疾管署會徵詢法律專家的意見，再做最後決定，但不管罰不罰，疾管署都會要求虎航提出改善計畫。

至於疾管署控管自費的麻疹疫苗仍未開放，疾管署計目前仍有1萬1000劑疫苗，羅一鈞表示，本周將要撥出4000劑提供高風險醫護人員使用，預計新的疫苗可在6月中旬供貨，讓暑假出國旅遊的國人施打。

(中時 )