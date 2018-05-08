兒子護母刺死家暴父 二審維持一審輕判7年半

2018年05月08日 15:53 中時 劉宥廷

屏東縣29歲陳姓男子不堪父親長期對母親家暴，前年為保護母親而持利剪刺死父親，事後陳男自首，但觸犯法定應判死刑或無期徒刑的「殺直系血親尊親屬」重罪，母親及阿嬤甚至赴警局替他求情，屏院一審認為情堪憫恕、也符自首要件，減刑輕判7年半徒刑，高雄高分院二審駁回上訴，維持原審，仍可上訴。

陳男是陳家長子，與母親、弟弟長年受父親家暴之苦，家人擔憂申請保護令會令陳父情緒更不穩，一直隱忍；2016年7月23日深夜11時許，陳父到妻子經營的羊肉店內無故辱罵她「偷藏錢」、「討客兄」（台語）等，並表示要與她離婚，且要將她趕出家門。

隔天凌晨陳父又在家中客廳罵妻，陳男見狀忍不下去想講公道話，反引爆父子激烈衝突，陳持菸灰缸朝父頭部敲打，接著拿起桌上剪刀刺向父親頸部，不料一刀刺到左頸動脈致死。

事後陳男向警方自首，連他的母親、阿嬤都替他求情，不過由於所犯殺害直系尊親屬最低刑期是死刑或無期徒刑，檢方起訴以「犯罪之情狀顯可憫恕」，加上符自首要件，建請法院減刑；屏院認為，自首從無期徒刑降為15年徒刑，再審酌他為保護母親失手弒父，依法再減輕其刑，判7年半。

高雄高分院認定，陳男自正修科技大學畢業後，為照顧生病的母親放棄北部工作，返鄉在自家經營的羊肉店幫忙，沒有任何犯罪前科，案發後陳家與鄰里都提出陳情書，指陳素勤勉自持、孝順乖巧，請求合議庭輕判，足認陳男其品行尚屬良好。

不過防衛手段確實過於猛烈，已超過正當防衛、有殺人犯意，無法再減輕其刑，但他在犯後立即透過胞弟報警自首，並坦承殺害父親，犯後態度良好，且對於父親死亡深感愧疚，可見其犯後有深刻悔意；二審宣判維持一審見解，駁回上訴仍判7年半。

(中時 )