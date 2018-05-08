大葉大學環保節能車大賽 勇奪1冠3亞2佳作

2018年05月08日 15:59 中時 鐘武達

大葉大學跨系研發的節能車參加全國賽表現亮眼，跑得快又省油。（鐘武達攝）

超輕快！大葉大學機械、自動化工程學系與工業設計學系跨系合作組成車隊參加日前在車輛中心舉行的第26屆全國大專院校環保節能車大賽，一舉拿下1冠軍3亞軍與2佳作，其中電動車組動態競賽更以32圈破大會紀錄，寫下5度蟬聯霸主的輝煌新頁。

環保節能車大賽是大葉大學機械系學生的年度盛事，校長梁卓中說，該校學生每年都以冠軍為目標，今年賽事，學生研發的電動車跑出破紀錄的32圈，省油車則以1公升油跑355公里 ，令人刮目。

大葉這次共有機械系、工設系與大陸龍岩學院、三明學院的交換學生等4支隊伍參賽，機械系主任紀華偉指出，經過激烈競逐，大葉Rimitto Sho車隊拿下電動車組動態競賽冠軍，另外Transform車隊、Transition車隊、urblazers車隊也分別在電動車競賽、車輛製作靜態競賽，省油車競賽、車輛製作靜態競賽表現亮眼。

王耀萱是Rimitto Sho車隊隊長、他說，這是第4次參加比賽、第1次得冠軍，去年因爆胎翻車與獎盃擦身而過，今年捲土重來，很開心能將冠軍留在大葉！並表示，奪冠的關鍵在於參賽的電動車只有37公斤，搭配2次傳動與無段變速系統，再加上車手技術一流，才能在規定的45分鐘跑出32圈的破紀錄成績。

鄭宏是Rimitto Sho車隊唯一的陸生，因為對車子感興趣，因此報名參加賽事同時學習相關知識與技術，他說，當看到車子45分鐘跑出32圈突破大會紀錄那一刻，還感動到眼淚都快掉下來。

(中時 )