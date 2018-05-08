2018年05月08日 16:20 中時 林和生

國民黨屏東縣黨部遭查封，主委廖婉汝控民進黨追殺。(林和生攝)

國民黨黨產遭凍結，有305位退休黨工領不到退休金，轉而向法院聲請查封財產，屏東地院8日由司法事務官於屏東縣黨部大樓、縣黨部主委及書記長宿舍等3處執行封條張貼，數十位藍營人士聞訊趕至現場舉牌抗議，直呼「黨工無辜、黨產會無理」，要求即刻解封財產。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝語氣激動表示，關於不當黨產部分在扁政府時代已經繳還，如今綠營成立黨產會，執意凍結國民黨帳戶，還包括與藍營親近的婦聯會、救國團都被認定為附屬組織，重新清算、株連九族，使得積欠黨工的薪資無法如期發放，才有現在這局面。

她能體恤黨工領不到錢的心情，也強調國民黨並非沒錢，而是帳戶被凍結、財產被查封，中央黨部不斷要求與黨產會開庭，期望透過訴訟解封財產，但這段時間一直被晾在一旁，這種強硬手段跟追殺沒兩樣。

屏東約有60位黨工受影響，凍結金額從數萬元至數百萬元不等，有21年年資的蔡姓黨工指出，自己僅領到4成、共80餘萬退休金，其餘全遭凍結；更有領月退俸的高齡黨工已臥病在床，每月急需退休金支應生活及醫療所需。

廖婉汝強調，黨產會對民主傷害甚深，且民進黨無理的追殺，就算國民黨倒了，民進黨就會一直存在嗎？應該好好關心這塊土地，拒絕繼續惡性鬥爭，對這塊土地沒有好處。

當屏東地院前往縣黨部大樓準備執行時，廖婉汝一度希望以接受代替張貼，但遭地院否決，強調屏院是接受台北地院囑託，但當司法事務官執行完畢後，黨部隨即以一張寫有「同甘共苦」紅紙覆蓋上去，並要求政府能即刻解封財產，讓黨工能領到該拿到的薪水。

屏東地院表示，在尚未法拍前，3處房舍都仍可照往常繼續使用，一旦債務問題無法協調解決，鑑價後就將走向強制法拍一途。

(中時 )