崇右性別平等活動周　呼籲心中有愛性別無礙

2018年05月08日 16:17 中時 張穎齊

崇右影藝科技大學即日起至11日，在圖資中心5樓舉辦為期4天的性別平等周，藉由有趣的遊戲活動，來宣導性別平等的重要性。（張穎齊翻攝）

探討性別觀點及平權概念，崇右影藝科技大學學務處學生諮商中心即日起至11日，在圖資中心5樓舉辦為期4天的性別平等周，許多同學藉著玩遊戲了解性別多元，寓教於樂的活動設計，大家玩得不亦樂乎，校方表示，藉由推動性別平等的正確觀念，建立無性別歧視的教育環境。

面對多元性別時代的來臨，如何讓學子可以尊重性別差異，並覺察性別刻板印象，學諮中心主任梁明義表示，以往舉辦過性別平等徵文、性別海報徵集等活動，這些都是因應時代環境變化很快，探討如何破除以往一般性別刻板印象。

梁明義說，基於輕鬆中學習到性別平等的重要性，學諮中心規畫了不同情境的活動主題，透過一周的主題積極宣導性別平等教育相關觀念和法規，建立一個和諧、安全的校園環境。此次進行的「性別齊視不歧視」，以九宮格有獎徵答的方式，讓參與同學回答問題，活潑輕鬆的氣氛，吸引了很多同學共襄盛舉。

就讀視傳系的林同學表示，有時會忽略男女有別的性別感受，因為參加活動，更加了解性別尊重的重要，同時在老師宣導下，也明白「性別無礙」，不該有歧視的態度。而活動以多元的活動型式吸引學生參與，在輕鬆活潑的氛圍下使學子的性平觀念得以潛移默化，宣導的效果不錯。

崇右性別平等周為期4天，8日的主題為「尊重多元性別」、9日是「摸一下，有怎樣？」及10日的「日常生活的性平點滴」等，每天都有不一樣的主題內容，現場有靜態海報宣導結合動態體驗活動，期能使參與的同學打破男女刻板印象，藉由活動討論並分享男女面對性別平等的想法，以促進性別的平等。

(中時 )