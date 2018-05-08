影》鋼鐵鳳凰起飛！北京新機場實現空地一體化

2018年05月08日 16:35 中時電子報 何宜玲

由法國巴黎機場集團建築設計公司ADPI彙集眾家設計師的智慧結晶建設而成，並且即將於明年10月試營運的北京新機場，被英媒比喻為世界新七大奇蹟的榜首。這是中國國內首次在機場航站的地下，有高鐵貫穿通行，還首次採用雙層出發雙層抵達的設計，總共有4條高速環繞。再加上地鐵和城際鐵路，總共有6條鐵路線，也因此讓它成為世界施工技術難度最高的航站。光看機場的鋼結構外觀，就好比看到外星人基地一樣，相當複雜。這座新的北京大興第二國際機場（暫名）即將成為中國規模最大、空地一體化的綜合交通樞紐。

綜合陸媒報導，即將在2019年開通的北京新機場，新的航站大樓採用了雙進雙出的設計，為了提高交通轉乘的效率，旅客從下車到登機口的距離只有600多公尺。這座全球最大的機場航廈，它的輻射設計讓旅客在航廈中心點，走路到任何一個登機口都只要花費8分鐘的時間，相當快速。再加上航站地下有高鐵、地鐵等可供旅客轉乘。可以說是，將飛機和高鐵等空中和地下交通設施都集中在航站樓裡，對乘客而言，真的相當方便！

北京新機場的內部又像是太空堡壘一般，鋼結構複雜很像外星人基地。(圖/網路)

北京新機場將成為當地重要的交通樞紐，可大幅縮減旅客往返北京的通行時間。（圖/網路）

北京新機場的航站外觀設計猶如一隻鳳凰，有鳳凰展翅的涵義，與首都機場共同形成「龍鳳呈祥」的雙樞紐格局。它的地點位於北京大興區與河北廊坊市廣陽區之間。佔地4.1萬畝，相當於63個天安門廣場大小。

北京新機場共設置有7條跑道，遠期目標是每年載客量預估達到1億人次以上，飛機起降量達88萬架次，貨物運量量達400萬噸。

這個重要的交通樞紐完成後，預計未來從北京出發，1個小時可以抵達天津，2小時可以抵達石家莊、山東濟南，3個小時可以抵達遼寧瀋陽、山西太原。

(中時電子報)