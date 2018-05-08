雲林縣219名不幸兒少 僅49名能獲寄養家庭安置

2018年05月08日 17:15 中時 周麗蘭

另一種母親！照片中的女性都是寄養家庭媽媽，縣長李進勇（中）頒獎表揚祝賀母親節快樂，也呼籲更多家庭加入寄養行列。（周麗蘭攝）

近十年來全國寄養家庭數減少近半，雲林也銳減27戶僅剩31戶寄養，只能照顧49名不幸兒少，早已達飽和狀態，適逢母親節，縣長李進勇8日頒獎表揚給這群「天使」媽媽，也呼籲更多家庭能加入寄養行列。

縣府社會處統計，至107年3月止，全縣共有219名兒少接受安置，主因是遭受虐待疏忽，其次是父母有一方或雙方因案入獄，再者為父母死亡、失蹤、離異等，多數安置於長期安置機構或親屬家，僅49名能進入寄養家庭。

雲林家扶指出，目前全縣有31戶寄養家庭，比極盛期減少了27戶，平均寄養爸媽的年齡是50多歲，寄養家庭逐年減少原因是，寄養爸媽們年紀大有孫子了，有的專心帶孫子，有的不願再忍受分離之苦而打退堂鼓。

擔任寄養媽媽17年的何月蘭（左）與21年的徐金英。（周麗蘭攝）

資深寄養媽媽何月蘭，1999年起加入寄養家庭行列迄今19年，照顧過17個孩子，為了陪伴特殊需求的寄養兒少，積極參加療育課程跟復健訓練課程，讓身心障礙的小孩未來更能迎接挑戰。

何月蘭說，雖然做了將近20年，當孩子要離開，心裡還是很難過，「我們心臟都很強，已經被撕裂過很多次」，繼續擔任寄養家庭是因為看到這些孩子真的需要幫助。

擔任寄養媽媽21年的徐金英說，曾經寄養過的孩子懂得感恩，颱風、地震都會打電話回來問「媽媽，西螺沒有怎樣？」天氣變化的時候也會噓寒問暖。

社會處表示，需要協助安置的兒少越來越多，期待更多家庭加入寄養家庭的行列，2018年起雲林縣寄養家庭安置費用已調升至每名寄養童每月安置費用2萬606元到2萬5186元。

(中時 )