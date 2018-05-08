推動新南向學術交流 龍華科大與印尼15校簽署合作備忘錄

2018年05月08日 16:43 中時 楊宗灝

印尼15所技職院校，由國立技職院校協會帶領參訪龍華科大，參觀學校各項軟硬體教學設施。(龍華科大提供)

龍華科技大學積極推動新南向學術交流，校長葛自祥4月與教育部技職司前往印尼，參加2018印尼台灣技職高等教育展，並邀請當地15所技職院校回訪。龍華科大並與印尼國立技職院校協會，及15所當地學校分別簽署合作備忘錄，見證台印兩國技職學術交流新里程碑。

印尼國立技職院校協會一行近30人，是由印尼高等教育與科技部次長級官員Dr. Ir. Patdono Suwignjo、部長顧問Ir. Hari Purwanto及協會主席Rachmad Imbang Tritjahjono帶團，並由教育部技職司參事張佳琳、國際司科長陳立穎陪同至龍華科大，受到校長葛自祥、副校長林如貞及校內主管的熱情接待。

葛自祥向參訪團貴賓簡報指出，龍華科大定位為培育產業實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學，是台灣台中以北第一所升格改制的私立科大，學校積極深耕教育新南向，目前也有多位印尼學生跨海來台就讀新南向國際學生產學合作專班，生活及課業表現都很優秀。

簽署合作備忘錄後，龍華科大未來將陸續進行師資培訓及交換學生、產學學程等具體事項，展開教育交流活動。參訪團並參觀校內多項軟硬體教學設施，體驗龍華科大國際化教學及跨領域的多元學習環境。(楊宗灝)

(中時 )