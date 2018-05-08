狂PO「考生10大指南」 呂秋遠求：不要酸我

2018年05月08日 16:44 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

律師呂秋遠。(中時資料照)

107學年度大學指考今天起受理報名，對於每年放榜，媒體似乎都聚焦在榜首、滿級分等議題，律師呂秋遠在臉書發表10大「考生指南」，用第一人稱自比考不好的「邊緣人」，提醒家長不要對考生酸言酸語、不要一直緬懷過去、不要用激將法、不要過度期望…等，因為「人生，包括考試，有太多的變數，不是努力就一定會有好結果的。」就算是慢飛的鳥，不代表以後飛不高。

律師呂秋遠。（取自臉書）

呂秋遠在臉書教「考生指南」。(翻攝自呂秋遠臉書)

呂秋遠在臉書發文「嗨，陌生卻親密的家人，你們好。我最近不太好，因為從年初的學測，我考得不理想以後，我就成為家庭裡的邊緣人。我可以體會你們的心情，但是我比你們還要緊張，所以面對接下來的指考，我請律師幫我寫了考生指南，提供給你們參考：

1.這場戰役，最緊張的是我，請不要增加我的壓力。請你們不用為我的未來擔心，因為擔心也沒用。你們緊張，對事情沒有幫助，只會讓我更緊張，而緊張就會失常。

2.學測考不好，並不是我不用功，有頭髮沒人想禿頭。請不要再檢討之前為什麼考不好，其實我也不知道，但是過去的就過去了，不要老是說要展望未來，但是一直在緬懷過去。

3.請不要對我酸言酸語，也不要懷疑我有沒有念書。沒有念書的後果，是我要承擔，就算我不會想，你們也不可能照顧我一輩子，你就要讓我狠狠的摔一次，我才會知道痛。

4.不要拿我跟同學比較，我很焦慮。學測申請剛放榜，雖然周圍有許多同學已經陸續成為大學生，但是他們是他們，我是我。就算我是慢飛的鳥，也不代表以後我都飛不高。

5.不要用激將法，我不是將，我只是可憐的小小兵。你們即使用刺激我的方式，要我用功，也是沒用的。我的心情壓力還可以負荷，我會假裝你們只是想幫我打氣；但是我心情差、壓力大的時候，這種行為往往只會帶來反效果。

6.不要過度關心，多餘的關心就只是多餘而已。你們確實可以關心我，畢竟我是你們的孩子，可是關心的程度，就是只要知道我還活著、有吃飯有喝水就好，請不要問我考得好不好、準備得怎麼樣。

7.請不要再罵人、碎念，如果要談離婚，等我考完再來講。你們之間的恩怨，請不要禍及子孫。該做的家事我還是會做，考試不是免死金牌，我都知道。但是如果一時疏忽，請提醒我一次就好。如果一次不夠，那就代表我不想做，一定是有原因的。

8.你們真的想要我考好，只要讓我吃飽、讓我睡好。

9.我會盡力去做，沒盡力那就是我已經沒力。考試這種事，即使竭盡全力，中途也會沒力氣，更何況實力也不是現在就可以一蹴可及，我只能盡力把之前的努力留下來，不要對我有過高的期望，那很不切實際。

10.請你們尊重最後的結果，一切都是命。人生，包括考試，有太多的變數，不是努力就有一定會有好結果的。

最後，謝謝你們的照顧，我會為自己的行為負責的。」

(中時電子報)